Маркин инициировал доследственную проверку по факту вымогательства у РусГидро

По предварительным данным, 7 марта специалисту по связям с общественностью Саратовской ГЭС Ирине Егоровой позвонила женщина, которая представилась коммерческим директором компании «Волга-медиа» Светланой Зиновьевой. Последняя сообщила сотруднику ГЭС о том, что журналисты холдинга подготовили «разгромную статью про финал «Русгидро». За то, чтобы материал с названием «ГЭС с червоточинкой» не появился на страницах региональной вкладки издания «Наша версия» звонившая попросила 50 тыс. руб. Также в течение месяца должен был быть заключен договор с медиа-холдингом на размещение рекламы.