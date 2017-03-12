Маркин инициировал доследственную проверку по факту вымогательства у РусГидро

Управление МВД по Саратову может возбудить уголовное дело по факту вымогательства денег у руководства Саратовской ГЭС (входит в РусГидро), сообщает Лайф.
По данным издания, журналисты холдинга «Волга-медиа» ( входят газеты "КП-Саратов", "АиФ-Саратов", "Наша версия — Саратов", информационное агентство "Новости Саратова", радио "КП-Саратов 90,6 FM", рекламное агентство) требовали у энергетиков деньги за то, чтобы не публиковать на них компромат. Кроме этого, сотрудники информационного агентства пытались принудить руководство компании заключить с ними рекламный контракт.
Издание отмечает, что в настоящее время по данному факту организована доследственная проверка, инициатором которой стал член правления, первый заместитель гендиректора «Русгидро» Владимир Маркин.
Само уголовное дело, по информации Лайфа, может быть возбуждено по статье «Вымогательство» (163 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.
По предварительным данным, 7 марта специалисту по связям с общественностью Саратовской ГЭС Ирине Егоровой позвонила женщина, которая представилась коммерческим директором компании «Волга-медиа» Светланой Зиновьевой. Последняя сообщила сотруднику ГЭС о том, что журналисты холдинга подготовили «разгромную статью про финал «Русгидро». За то, чтобы материал с названием «ГЭС с червоточинкой» не появился на страницах региональной вкладки издания «Наша версия» звонившая попросила 50 тыс. руб. Также в течение месяца должен был быть заключен договор с медиа-холдингом на размещение рекламы.
Представители Саратовской ТЭЦ якобы согласились на предложение, но сами сообщили обо всем в головной офис «Русгидро», а оттуда уже заявление о вымогательстве было направлено в правоохранительные органы.
После этого пресс-секретарь филиала «Русгидро» пришла в офис информационного агентства и передала под расписку бухгалтера 50 тыс. руб. Сразу после сделки в офис «Волга-медиа» прибыли оперативники и провели обыск, отмечает издание.