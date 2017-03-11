В Уфе цыганки обокрали пенсионерку, проводя ритуал по снятию порчи

Как установили полицейские, накануне преступления пенсионерка находилась дома. В квартиру кто-то постучал, она открыла она дверь и увидела на пороге двух цыганок. Они представились целительницами и пообещали быстро избавить ее от всех недугов. Чтобы излечиться от болезней, требовалось собрать в платок все деньги и ювелирные украшения и спрятать в шкаф. Пенсионерка завернула в платок золотые серьги, цепочку и четыре тысячи рублей и убрала, как и велели ей женщины. После ритуала, «колдуньи» поспешили покинуть квартиру, заверив, что «все будет хорошо». Однако, когда бабушка развернула платок, то обнаружила там конфету.