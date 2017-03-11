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В Уфе цыганки обокрали пенсионерку, проводя ритуал по снятию порчи

11 марта 2017, 09:13
Доверчивая бабушка сама пустила мошенниц в свою квартиру.

В Уфе две цыганки обокрали 82-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Заявление от пожилой жнщины поступило в полицию на днях.

Как установили полицейские, накануне преступления пенсионерка находилась дома. В квартиру кто-то постучал, она открыла она дверь и увидела на пороге двух цыганок. Они представились целительницами и пообещали быстро избавить ее от всех недугов. Чтобы излечиться от болезней, требовалось собрать в платок все деньги и ювелирные украшения и спрятать в шкаф. Пенсионерка завернула в платок золотые серьги, цепочку и четыре тысячи рублей и убрала, как и велели ей женщины. После ритуала, «колдуньи» поспешили покинуть квартиру, заверив, что «все будет хорошо». Однако, когда бабушка развернула платок, то обнаружила там конфету.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении пресс-службы. - Со слов потерпевшей установлены приметы женщин цыганской внешности. Сейчас сотрудники полиции ищут подозреваемых в афере.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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