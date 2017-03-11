В Уфе горячее водоснабжение в десяти домах восстановлено после аварии

Повреждения трубопровода, обеспечивающего поставку воды в дома на улицах Загира Исмагилова и Софьи Перовской, устранена. Об этом сообщает пресс-служба администрации города
Авария произошла вчера 10 марта около трех часов дня. Как пояснили в пресс-службе мэрии, произошло снижение давления в системе горячего водоснабжения.
- В настоящий момент работы по устранению повреждений трубопровода завершены, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Давление в системе ГВС восстановлено до рабочих параметров. Проводится обратная засыпка участка. Утечка не отразится на платежах жителей за жилищно-коммунальные услуги. МУП «УИС» приносит свои извинения за временные неудобства.