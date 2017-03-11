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«Уфа» - «Крылья Советов»: на кого ставят эксперты Ловчев и Бубнов

11 марта 2017, 11:09
Сегодня в Уфе состоится матч этих двух команд.

Сегодня на стадионе «Нефтяник» начнется матч «Уфа» - «Крылья Советов» 19-ого тура РОССГОСТРАХ чемпионата России по футболу. Начало матча – 13.30 уфимского времени.

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз «Рейтингу букмекеров» на матч «Уфа» — «Крылья Советов» в девятнадцатом туре российской футбольной Премьер-Лиги:

- Самое главное, что «Крылья» только что играли в Уфе и проиграли 0:3. Так получилось, что они там проводили свой домашний матч. У «Уфы» новый тренер, и они не ярко играют, конечно, и можно сказать, что им повезло в Грозном, когда пенальти не забили в их ворота. Но, все-таки, они с настроением хорошим выходят на свое поле, а «Крылья», наоборот, не в лучшем расположении духа. Как самарцы показали себя с «Локомотивом»: у них вообще практически атаки не было. И здесь я думаю, что «Уфа» как минимум не проиграет и, так же, как и в матче «Арсенал Тула» — «Урал», много голов ждать не стоит.

Другой эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов считает, что хозяева одержат победу:

- «Уфа» под руководством нового главного тренера Сергея Семака здорово вкатилась в весеннюю часть. Сначала победила в матче Кубка России, затем пусть немного неожиданно, но победила «Терек» на чужом поле. Впереди матч с «Крыльями» и мне хозяева видятся фаворитами поединка.

Много голов в этой встрече не жду, поскольку игра обеих команд пока еще не обрела те очертания, которые ждут от них тренеры. Если бы ставил на счет, то выбрал бы 1:0 в пользу хозяев. Но с другой стороны, сыграть три раза подряд с одинаковым счетом – маловероятно. И все же интуиция подсказывает взять именно победу хозяев. Важным фактором вижу в этой встрече более сбалансированный состав «Уфы». Потери Лунева и Васина удалось компенсировать, так что слабее команда точно не стала. При определенных раскладах можно даже побороться за еврокубки.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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