«Уфа» - «Крылья Советов»: на кого ставят эксперты Ловчев и Бубнов

Сегодня на стадионе «Нефтяник» начнется матч «Уфа» - «Крылья Советов» 19-ого тура РОССГОСТРАХ чемпионата России по футболу. Начало матча – 13.30 уфимского времени.
Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз «Рейтингу букмекеров» на матч «Уфа» — «Крылья Советов» в девятнадцатом туре российской футбольной Премьер-Лиги:
- Самое главное, что «Крылья» только что играли в Уфе и проиграли 0:3. Так получилось, что они там проводили свой домашний матч. У «Уфы» новый тренер, и они не ярко играют, конечно, и можно сказать, что им повезло в Грозном, когда пенальти не забили в их ворота. Но, все-таки, они с настроением хорошим выходят на свое поле, а «Крылья», наоборот, не в лучшем расположении духа. Как самарцы показали себя с «Локомотивом»: у них вообще практически атаки не было. И здесь я думаю, что «Уфа» как минимум не проиграет и, так же, как и в матче «Арсенал Тула» — «Урал», много голов ждать не стоит.
Другой эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов считает, что хозяева одержат победу:
- «Уфа» под руководством нового главного тренера Сергея Семака здорово вкатилась в весеннюю часть. Сначала победила в матче Кубка России, затем пусть немного неожиданно, но победила «Терек» на чужом поле. Впереди матч с «Крыльями» и мне хозяева видятся фаворитами поединка.
Много голов в этой встрече не жду, поскольку игра обеих команд пока еще не обрела те очертания, которые ждут от них тренеры. Если бы ставил на счет, то выбрал бы 1:0 в пользу хозяев. Но с другой стороны, сыграть три раза подряд с одинаковым счетом – маловероятно. И все же интуиция подсказывает взять именно победу хозяев. Важным фактором вижу в этой встрече более сбалансированный состав «Уфы». Потери Лунева и Васина удалось компенсировать, так что слабее команда точно не стала. При определенных раскладах можно даже побороться за еврокубки.