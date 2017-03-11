«Уфа» - «Крылья Советов»: на кого ставят эксперты Ловчев и Бубнов

- Самое главное, что «Крылья» только что играли в Уфе и проиграли 0:3. Так получилось, что они там проводили свой домашний матч. У «Уфы» новый тренер, и они не ярко играют, конечно, и можно сказать, что им повезло в Грозном, когда пенальти не забили в их ворота. Но, все-таки, они с настроением хорошим выходят на свое поле, а «Крылья», наоборот, не в лучшем расположении духа. Как самарцы показали себя с «Локомотивом»: у них вообще практически атаки не было. И здесь я думаю, что «Уфа» как минимум не проиграет и, так же, как и в матче «Арсенал Тула» — «Урал», много голов ждать не стоит.