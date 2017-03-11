Молодая семья из Уфы просит спасти своего трехмесячного малыша

- Сейчас он находится в отделении патологии новорожденных клинического госпиталя «Мать и дитя», ему только три месяца, но он уже перенес две операции, - рассказала «Медиакорсети» Альбина. – До недавнего времени было непонятно, выживет ли он вообще, но потом появились улучшения. И тогда нам выставили счет за лечение, от которого мы были в шоке. Ребенок очень долго был в реанимации, а там за сутки цена 25 тысяч рублей. Хотели перевезти его в другую больницу, но врачи сказали, что риск потерять его в этом случае очень высок. У нас не было другого выхода, кроме как оставить его там.