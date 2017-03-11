Молодая семья из Уфы просит спасти своего трехмесячного малыша

Сын Тимур родился в семье Рустама и Альбины Гаязовых три месяца назад, однако большая радость была омрачена болезнью ребенка. Беременность проходила тяжело, маме малыша поставили тяжелый диагноз - гестоз. В итоге мальчик родился недоношенным – на 27-ой неделе весом всего 890 граммов. Спасти удалось и маму, и сына, но Тимур практически не умел дышать.
- Сейчас он находится в отделении патологии новорожденных клинического госпиталя «Мать и дитя», ему только три месяца, но он уже перенес две операции, - рассказала «Медиакорсети» Альбина. – До недавнего времени было непонятно, выживет ли он вообще, но потом появились улучшения. И тогда нам выставили счет за лечение, от которого мы были в шоке. Ребенок очень долго был в реанимации, а там за сутки цена 25 тысяч рублей. Хотели перевезти его в другую больницу, но врачи сказали, что риск потерять его в этом случае очень высок. У нас не было другого выхода, кроме как оставить его там.
Стоимость проведенного лечения оказалась более 2,3 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет, и родители, получившие шанс на спасение сына, просто не представляют, где их взять. Помимо этого Альбина и Рустам вынуждены снимать жилье в Уфе: сами они из Белорецка, но сейчас временно живут здесь, так как надо лечить сына.
- Клиника обещает взять на себя 30 процентов этой суммы, остальную сумму мы должны собрать, - чуть не плача, рассказывает Альбина, - Нам пытаются помочь все родственники, кто сколько может, но это все равно очень мало. Мы не знаем, где нам взять эти деньги.
Альбина и ее муж уже потеряли двоих детей: два года назад оборвалась беременность двойней на 19 неделе. Тимуру посчастливилось появиться на свет и прожить уже три месяца. Сейчас нужно завершить реабилитацию и проводить дальнейшее лечение: у малыша помимо прочего еще и односторонняя паховая грыжа, отслойка сетчатки глаз и дефект межжелудочной перегородки. Помочь ему стать здоровым и счастливым человеком сейчас может каждый из нас.
Все желающие могут помочь родителям Тимура, перечислив посильную сумму на карту 4276 8060 1354 0553 (Гаязова Альбина Рифовна). Карта привязана к номеру телефона 89050009374.