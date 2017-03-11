mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Молодая семья из Уфы просит спасти своего трехмесячного малыша

11 марта 2017, 16:12
По словам родителей, врачи частной клиники не советовали переводить ребенка в другую больницу, а потом выставили счет более чем на два миллиона рублей.

Сын Тимур родился в семье Рустама и Альбины Гаязовых три месяца назад, однако большая радость была омрачена болезнью ребенка. Беременность проходила тяжело, маме малыша поставили тяжелый диагноз - гестоз. В итоге мальчик родился недоношенным – на 27-ой неделе весом всего 890 граммов. Спасти удалось и маму, и сына, но Тимур практически не умел дышать.

- Сейчас он находится в отделении патологии новорожденных клинического госпиталя «Мать и дитя», ему только три месяца, но он уже перенес две операции, - рассказала «Медиакорсети» Альбина. – До недавнего времени было непонятно, выживет ли он вообще, но потом появились улучшения. И тогда нам выставили счет за лечение, от которого мы были в шоке. Ребенок очень долго был в реанимации, а там за сутки цена 25 тысяч рублей. Хотели перевезти его в другую больницу, но врачи сказали, что риск потерять его в этом случае очень высок. У нас не было другого выхода, кроме как оставить его там.

Стоимость проведенного лечения оказалась более 2,3 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет, и родители, получившие шанс на спасение сына, просто не представляют, где их взять. Помимо этого Альбина и Рустам вынуждены снимать жилье в Уфе: сами они из Белорецка, но сейчас временно живут здесь, так как надо лечить сына.

- Клиника обещает взять на себя 30 процентов этой суммы, остальную сумму мы должны собрать, - чуть не плача, рассказывает Альбина, - Нам пытаются помочь все родственники, кто сколько может, но это все равно очень мало. Мы не знаем, где нам взять эти деньги.

Альбина и ее муж уже потеряли двоих детей: два года назад оборвалась беременность двойней на 19 неделе. Тимуру посчастливилось появиться на свет и прожить уже три месяца. Сейчас нужно завершить реабилитацию и проводить дальнейшее лечение: у малыша помимо прочего еще и односторонняя паховая грыжа, отслойка сетчатки глаз и дефект межжелудочной перегородки. Помочь ему стать здоровым и счастливым человеком сейчас может каждый из нас.

Все желающие могут помочь родителям Тимура, перечислив посильную сумму на карту 4276 8060 1354 0553 (Гаязова Альбина Рифовна). Карта привязана к номеру телефона 89050009374.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07