В Россию разрешили ввозить некоторые продукты из Турции

Posted 10 марта 2017, 12:33
Published 10 марта 2017, 12:33
Modified 10 ноября 2022, 18:28
Updated 10 ноября 2022, 18:28
Правительство России разрешило ввоз ряда продуктов из Турции, сообщает РАИ Новости. Из постановления следует, что теперь в Россию из Турции можно ввозить гвоздику, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, цветную капусту, брокколи, жевательную резинку, соль и морскую воду.
Напомним, что в октябре 2016 года было разрешено ввозить в Россию из Турции косточковые культуры и цитрусовые.
В настоящее время под запретом остаются поставки замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.
Эмбарго на поставки ряда продуктов было введено в рамках специальных экономических мер с 1 января 2016 года. Причиной ограничений стала атака турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, в результате чего погиб пилот Олег Пешков.