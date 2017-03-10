В Кузнецовском затоне появятся все необходимые социальные объекты

В развитии перспективного уфимского района Кузнецовский затон сделан первый шаг. Власти города утвердили проект планировки территории, ограниченной улицей Пугачева, реками Белая и Уфа в Кировском районе. Сегодня это большая территория, превышающая 600 га. А это значит, что здесь будут строиться школы, детские сады, поликлиники, парковки и другие необходимые объекты инфраструктуры, появятся велодорожки и комфортные зоны отдыха.