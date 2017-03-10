В Кузнецовском затоне появятся все необходимые социальные объекты

В развитии перспективного уфимского района Кузнецовский затон сделан первый шаг. Власти города утвердили проект планировки территории, ограниченной улицей Пугачева, реками Белая и Уфа в Кировском районе. Сегодня это большая территория, превышающая 600 га. А это значит, что здесь будут строиться школы, детские сады, поликлиники, парковки и другие необходимые объекты инфраструктуры, появятся велодорожки и комфортные зоны отдыха.
О том, что Кузнецовский затон является одним из самых популярных среди уфимцев районов города, говорит большой интерес к нему и со стороны крупных республиканских застройщиков.
– Сегодня это, пожалуй, единственный столичный микрорайон, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией, развивающейся инфраструктурой и прекрасными видовыми характеристиками. Ярким примером такого строительства в Кузнецовском затоне можно назвать жилой комплекс комфорт-класса «Белая река», – отмечает Екатерина Прокудина, руководитель отдела продаж одного из лидеров строительной отрасли региона – Группы Компаний «Госстрой».
Дома здесь строятся из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным кирпичом. В качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты, закрытые от внешнего воздействия системой современного высокотехнологичного фасада. Лучевая разводка отопления с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии, повышенные нормы теплоизоляции фасадов и энергоэффективные стеклопакеты помогут минимизировать тепловые потери в жилых домах. А это значит, что будущие новоселы смогут существенно экономить на коммунальных платежах.
Школа, детский сад, парковка, благоустроенная территория с детскими площадками и ландшафтным парком, а также вид на реку из каждой квартиры – вот несомненные преимущества жилого комплекса комфорт-класса «Белая река».
Купить квартиру в ЖК «Белая река» сегодня можно от 55 440 руб. за кв. м. Действуют такие выгодные программы приобретения жилья, как ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка до конца строительства и обмен на вторичное жилье.
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