В каких районах Уфы будут чистить снег 11 марта

Администрация Уфы опубликовала график очистки городских дворов от снега на субботу 11 марта. Снег будут чистить по следующим адресам:
Октябрьский район:
ул. Российская, 171, 171а, 171б, 171в,
50 лет СССР, 38, 40;
мкр. Сипайлово
ул. М. Жукова, 11а, 11б, 11г, 11д,
М. Рыльского, 4, 25, 25/1, 27,
Ю. Гагарина, 72, 72/2,
Набережная реки Уфы, 1/1, 1/2, 1/3.
Кировский район:
ул. Октябрьской революции, 16, 18,
Рабкоров, 8.
Советский район:
проспект Октября, 15/1, 42,
С. Халтурина, 59,
Р. Зорге, 34/3.
Калининский район:
Первомайская, 96,
Интернациональная, 91/1, 185, 185/1,
Кольцевая, 198,
Вологодская, 21, 23,
Касимовская, 14/1,
Т. Янаби, 651, 653,
Мушникова, 2/1,
40 лет Октября, 2, 4.
В администрации города отмечают, что в остальных районах города – Демском, Ленинском, Орджоникидзевском – работы по очистке дворовых территорий многоэтажных домов продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.