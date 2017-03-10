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В каких районах Уфы будут чистить снег 11 марта

10 марта 2017, 12:40
Администрация опубликовала график комплексной уборки домов.

Администрация Уфы опубликовала график очистки городских дворов от снега на субботу 11 марта. Снег будут чистить по следующим адресам:

Октябрьский район:

ул. Российская, 171, 171а, 171б, 171в,

50 лет СССР, 38, 40;

мкр. Сипайлово

ул. М. Жукова, 11а, 11б, 11г, 11д,

М. Рыльского, 4, 25, 25/1, 27,

Ю. Гагарина, 72, 72/2,

Набережная реки Уфы, 1/1, 1/2, 1/3.

Кировский район:

ул. Октябрьской революции, 16, 18,

Рабкоров, 8.

Советский район:

проспект Октября, 15/1, 42,

С. Халтурина, 59,

Р. Зорге, 34/3.

Калининский район:

Первомайская, 96,

Интернациональная, 91/1, 185, 185/1,

Кольцевая, 198,

Вологодская, 21, 23,

Касимовская, 14/1,

Т. Янаби, 651, 653,

Мушникова, 2/1,

40 лет Октября, 2, 4.

В администрации города отмечают, что в остальных районах города – Демском, Ленинском, Орджоникидзевском – работы по очистке дворовых территорий многоэтажных домов продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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