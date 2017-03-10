Уфимец пойдет под суд за покушение на убийство владельца бара

В феврале 2015 года Ильясов распивал алкоголь с друзьями в баре на улице Первомайской. Перед закрытием заведения владелец бара попросил покинуть помещение, но обвиняемый устроил скандал, который перерос в драку. Обвиняемый ударил хозяина бара в грудь и в живот раскладным брелоком-ножом.