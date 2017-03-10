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Проверка слуха: Группа КИТ готовит массовый суицид

10 марта 2017, 14:44
Родителям из Уфы и Тольятти рассылают сообщения с предупреждением о подготовке массового самоубийства детей.

Сегодня жители Уфы стали получать страшные сообщения в мессенджере Whatsapp и в социальных сетях. Содержание писем было следующее:

"Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции.Приказано довести до сведения всех родителей,что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами( 5000 человек). Рекомендую в это воскресенье не отпускать от себя ребенка НИКУДА, даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т. д.позвонили из милиции и сказали предупредить родителей о том, чтобы в субботу и в воскресенье дети были под их присмотром, в Тольятти планируется массовое самоубийство детей!￼ Колосов К.А сказал, чтобы об этом предупредили всех родителей, так что будем бдить! Максимальный репост !!!"

Хотя в сообщении и говорится про город Тольятти, но получать мэссенджеры стали и уфимцы. Для того чтобы проверить не очередная ли это "утка", мы обратились в пресс-службу МВД. Там нам пояснили, что никаких писем полиция не рассылала. С текстом сообщения они знакомы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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