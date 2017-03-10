Проверка слуха: Группа КИТ готовит массовый суицид

"Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции.Приказано довести до сведения всех родителей,что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами( 5000 человек). Рекомендую в это воскресенье не отпускать от себя ребенка НИКУДА, даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т. д.позвонили из милиции и сказали предупредить родителей о том, чтобы в субботу и в воскресенье дети были под их присмотром, в Тольятти планируется массовое самоубийство детей!￼ Колосов К.А сказал, чтобы об этом предупредили всех родителей, так что будем бдить! Максимальный репост !!!"