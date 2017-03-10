«Любовь с ограничениями» - фильм, который вызвал общественный резонанс

На премьеру фильма приехал Сергей Кутергин, наш земляк, КВНщик (теперь он живет и работает в Москве), очень веселый молодой человек, который не понаслышке знает, каково это быть инвалидом. В фильме он играет одну из ролей, по сути самого себя. Сергей попал в картину не случайно, его пригласили - и не ошиблись, полагаю теперь, как киноактера мы его увидим еще не раз. По словам Сергея, фильм не об инвалидах, фильм о любви, о человеческой любви. Впрочем, каждый, кто придет в один из залов сети кино комплексов «Планета Кино» на ленту «Любовь с ограничениями» равнодушным не останется, картина, будто вскрывает «открывалкой» юмора тот пласт проблем, что таится в душе и в сердце каждого из нас. Если честно, после просмотра я лично поняла одно – в каждом из нас живет инвалид, просто у одного ноги не ходят, а у другого сердце черствое, кто-то заикается, а кто-то очень жаден и т.д. В фильме герой Павла Прилучного тоже очень амбициозен, хитер и находчив, но как оказывается сердце у парня есть, он человек – это главное!