«Любовь с ограничениями» - фильм, который вызвал общественный резонанс

«Любовь с ограничениями» картина, заявленная как комедия, на самом деле таковой и является – действие фильма заставляет улыбнуться и не один раз. Только вот проблема, затронутая в киноистории, далеко не смешная, напротив очень важная и актуальная, но при этом малозаметная. Малозаметная она для большинства обычных здоровых людей, которые спешат по своим делам, живут своей жизнью и не замечают, что есть те, кого принято называть одним простым словом – инвалиды.
Действие разворачивается в Москве, столице нашей родины. Молодой человек, из серии «понаехали тут» очень мечтает найти работу, да только везде нужен стаж и опыт, которого у героя Павла Прилучного нет. И тут он случайно узнает, что есть квота для инвалидов, которая позволяет получить работу, в случае если у тебя есть заветная справка и если ты на коляске. С этого и начинается круговорот событий…
На премьеру фильма приехал Сергей Кутергин, наш земляк, КВНщик (теперь он живет и работает в Москве), очень веселый молодой человек, который не понаслышке знает, каково это быть инвалидом. В фильме он играет одну из ролей, по сути самого себя. Сергей попал в картину не случайно, его пригласили - и не ошиблись, полагаю теперь, как киноактера мы его увидим еще не раз. По словам Сергея, фильм не об инвалидах, фильм о любви, о человеческой любви. Впрочем, каждый, кто придет в один из залов сети кино комплексов «Планета Кино» на ленту «Любовь с ограничениями» равнодушным не останется, картина, будто вскрывает «открывалкой» юмора тот пласт проблем, что таится в душе и в сердце каждого из нас. Если честно, после просмотра я лично поняла одно – в каждом из нас живет инвалид, просто у одного ноги не ходят, а у другого сердце черствое, кто-то заикается, а кто-то очень жаден и т.д. В фильме герой Павла Прилучного тоже очень амбициозен, хитер и находчив, но как оказывается сердце у парня есть, он человек – это главное!
В картине есть очень сильная сцена, когда главные герои танцуют на своих инвалидных колясках, я признаться расплакалась, но, нет, не от жалости, от счастья! Это была радость, знаете как в сказке из детства, когда добро всегда побеждает зло.
Если в целом охарактеризовать картину, то коротко можно сказать следующее – бюджет 110 миллионов рублей, для российской картины это очень достойная сумма. Сюжет интересный, не сказать, что идея нова и необычна, нет, но для нашего российского зрителя в таком ключе и в такой подаче будет, скорее всего, в новинку. Актерский состав подобран на 5 с плюсом – красавчик Павел Прилучный, обаятельная Анна Старшенбаум, харизматичный Алексей Воробьев, отлично вошедший в образ Алексей Чадов, ну и конечно, наш земляк резидент Comedy club Сергей (Сергеич) Кутергин.
Сергей, кстати, рассказал много интересного о процессе съемок, так актеры, сыгравшие главные роли и весь фильм, просидевшие в инвалидных колясках стерли ладони в кровь. И это действительно тяжело, передвигаться на коляске по городу, который совсем для этого неприспособлен. Коляска в одной из сцен падает в реку Москву, по сути, она железная и тонет, но для красоты кадра ее снизу поддерживал водолаз. Шикарную Феррари не разбивали, нет, нашли уже разбитую, потому что иначе бюджета хватило бы только на одну машину. Самолета в ангаре нет, он нарисован, а сцена в самом ангаре, когда на машину, в которой сидит главный герой, несется с бешеной скоростью погрузчик, снимали аж 15 часов – надо было все рассчитать, чтоб не убить актеров! И в конце картины прыжок с парашютом был, но над Москвой не летали – это опасно. Сюжет, конечно, предсказуем, но интрига есть – в конце очень интересно, что, же выберет Михаил Шмелев – деньги или любовь?
«Любовь с ограничениями» лично мне фильм очень понравился, я рада, что наши российские кинематографисты (одним из продюсеров картины выступил Федор Бондарчук) затронули тему инвалидов, которую так стараются избегать и делать вид, что проблемы не существует. Кстати, красноречивее всего после окончания фильма были долгие аплодисменты – зрители коих был полный зал, аплодировали стоя, а еще цветы, подаренные Сергею и множество хвалебных слов и вопросов.
Картина выходит в широкий прокат с 10 марта, спешите видеть во всех залах сети кинокомплексов «Планета кино»!