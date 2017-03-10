Фестиваль французского кино стартует в Уфе

В Уфе пройдет фестиваль французского кино. Старт назначен на 13 марта.
Кинофестиваль организовал Альянс Франсез-Уфа совместно с французским институтом в Москве и при поддержке посольства Франции в России. Как говорят организаторы, этот фестиваль покажет российской публике, что на французском языке говорят не только в Париже, но и в Брюсселе, Женеве, Пренсе, Бамако, Абиджане и в Квебеке.
Все киноленты покажут на францезском языке, но с русскими субтитрами. Просмотр фильмов начнется в кинотеатре "Родина" 13 марта, а завершиться 17 марта. Картины будут демонстрировать в 19:00.