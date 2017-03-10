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Фестиваль французского кино стартует в Уфе

10 марта 2017, 15:54
Посмотреть иностранные киноленты можно с 13 по 17 марта.

В Уфе пройдет фестиваль французского кино. Старт назначен на 13 марта.

Кинофестиваль организовал Альянс Франсез-Уфа совместно с французским институтом в Москве и при поддержке посольства Франции в России. Как говорят организаторы, этот фестиваль покажет российской публике, что на французском языке говорят не только в Париже, но и в Брюсселе, Женеве, Пренсе, Бамако, Абиджане и в Квебеке.

Все киноленты покажут на францезском языке, но с русскими субтитрами. Просмотр фильмов начнется в кинотеатре "Родина" 13 марта, а завершиться 17 марта. Картины будут демонстрировать в 19:00.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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