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Башкирии заняла 59 место в экологическом рейтинге

10 марта 2017, 15:11
В 2013 году Башкирия занимала в этом рейтинге 67 место.

Как сообщает Ufa-Room, по итогам зимы в экологическом рейтинге «Зеленого патруля» Башкирия заняла 59 место из 85 возможных. Несмотря на то, что 2017 год объявлен годом экологии, эксперты, которые составляют общероссийский экологический рейтинг, утверждают, что за прошедших два месяца зимы не увидели конкретных действий, которые могли бы изменить ситуацию. Также к проблемам экологии эксперты отнесли критичность ситуации при обращении с отходами.

Годом экологии был 2013 год. Тогда Башкирия находилась в рейтинге на 67 месте. На первых строчках расположились Тамбовская область и Алтайский край. Наименее экологически чистой территорией России признана Челябинская область.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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