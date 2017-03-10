Башкирии заняла 59 место в экологическом рейтинге

Как сообщает Ufa-Room, по итогам зимы в экологическом рейтинге «Зеленого патруля» Башкирия заняла 59 место из 85 возможных. Несмотря на то, что 2017 год объявлен годом экологии, эксперты, которые составляют общероссийский экологический рейтинг, утверждают, что за прошедших два месяца зимы не увидели конкретных действий, которые могли бы изменить ситуацию. Также к проблемам экологии эксперты отнесли критичность ситуации при обращении с отходами.