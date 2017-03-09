mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Верховный суд России решит, как использовать фотографии в интернете

9 марта 2017, 16:38
Блогер Илья Варламов добивается защиты авторских прав.

Верховный суд России назначил на 18 апреля рассмотрение в кассации жалобы интернет-портала archi.ru, сообщают РИА новости. Издание пытается оспорить судебные акты нижестоящих инстанций, постановивших взыскать с него 220 тысяч рублей за использование фотографий блогера Ильи Варламова.

- Поскольку доводы кассационной жалобы заслуживают внимания и вызывают сомнение в законности и обоснованности принятого по делу судебного акта, кассационная жалоба с делом подлежит передаче для рассмотрения по существу в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам, - приводит издание определение ВС РФ.

Варламов потребовал от портала 440 тысяч рублей компенсации за использование 22 своих фотографий. В суде блогер заявил что портал опубликовал его снимки, не получив его разрешения. Издание в свою очередь настаивало на том, что указало фамилию автора и считает это достаточным. В первой инстанции иск Варламова был отклонен полностью, аппеляции удовлетворила иск Варламова частично, уменьшив сумму коменсации наполовину. С этим решением согласился и суд по интеллектуальным правам, отклонивший в сентябре первую кассационную жалобу "Архи.ру".

Теперь 18 апреля станет известно, могут ли интернет-ресурсы бесплатно использовать чужие фотографии.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07