Верховный суд России решит, как использовать фотографии в интернете

Варламов потребовал от портала 440 тысяч рублей компенсации за использование 22 своих фотографий. В суде блогер заявил что портал опубликовал его снимки, не получив его разрешения. Издание в свою очередь настаивало на том, что указало фамилию автора и считает это достаточным. В первой инстанции иск Варламова был отклонен полностью, аппеляции удовлетворила иск Варламова частично, уменьшив сумму коменсации наполовину. С этим решением согласился и суд по интеллектуальным правам, отклонивший в сентябре первую кассационную жалобу "Архи.ру".