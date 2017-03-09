Верховный суд России решит, как использовать фотографии в интернете

Верховный суд России назначил на 18 апреля рассмотрение в кассации жалобы интернет-портала archi.ru, сообщают РИА новости. Издание пытается оспорить судебные акты нижестоящих инстанций, постановивших взыскать с него 220 тысяч рублей за использование фотографий блогера Ильи Варламова.
- Поскольку доводы кассационной жалобы заслуживают внимания и вызывают сомнение в законности и обоснованности принятого по делу судебного акта, кассационная жалоба с делом подлежит передаче для рассмотрения по существу в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам, - приводит издание определение ВС РФ.
Варламов потребовал от портала 440 тысяч рублей компенсации за использование 22 своих фотографий. В суде блогер заявил что портал опубликовал его снимки, не получив его разрешения. Издание в свою очередь настаивало на том, что указало фамилию автора и считает это достаточным. В первой инстанции иск Варламова был отклонен полностью, аппеляции удовлетворила иск Варламова частично, уменьшив сумму коменсации наполовину. С этим решением согласился и суд по интеллектуальным правам, отклонивший в сентябре первую кассационную жалобу "Архи.ру".
Теперь 18 апреля станет известно, могут ли интернет-ресурсы бесплатно использовать чужие фотографии.