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Posted 9 марта 2017, 12:00

Published 9 марта 2017, 12:00

Modified 10 ноября 2022, 18:28

Updated 10 ноября 2022, 18:28

В Башкирии приостановили деятельность почти треть кирпичных заводов

9 марта 2017, 12:00
Это случилось в прошлом году.

В Башкирии в прошлом году была приостановлена деятельность 10 кирпичных заводов из 34 действующих, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Это связано с низким спросом на стройматериалы.

В прошлом году в регионе мощности заводов были загружены лишь на 47,8%, а производство сократилось на 21% по сравнению с 2015 годом.

На складах осталось 16,7% от общего объема выпущенной продукции.

В тоже время в регионе в прошлом году открыли новые производства стройматериалов, в том числе в Сибае ООО «Монолит» запустило производство гиперпрессованного кирпича мощностью 30 млн штук в год, ООО «Уралстройкерамика» восстановило в селе Малоустьинское кирпичный завод мощностью 10 млн штук в год.

Госкомстрой республики в качестве одной из задач на 2017 год ставит - найти рынки сбыта продукции, сообщает издание.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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