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В Башкирии больница заплатит более 1,7 миллиона за родовую травму

9 марта 2017, 11:25
Врачи отказались от кесарева сечения.

Верховный суд Башкирии утвердил решение Белорецкого межрайонного суда и взыскал с районной больницы компенсацию морального вреда за некачественное оказание медицинской помощи при родах, сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в родильное отделение больницы в июле 2014 года поступила женщина на девятом месяце беременности. Женщине полагалось сделать кесарево сечение, но врачи приняли решение принимать роды естественным путем. В итоге новорожденный получил травму и стал инвалидом.

- По заключению специалистов своевременное проведение кесарева сечения позволило бы избежать тяжелых последствий, - пояснили в прокуратуре.

Когда родители ребенка-инвалида обратились в суд, тот поддержал их требования о взыскании с Белорецкой ЦРКБ компенсации морального вреда. Причем решение было принято в суде первой и апелляционной инстанций при поддержке прокуратуры.

Верховный суд республики взыскал с больницы более 1 млн 700 тыс рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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