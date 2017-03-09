В Башкирии больница заплатит более 1,7 миллиона за родовую травму

Верховный суд Башкирии утвердил решение Белорецкого межрайонного суда и взыскал с районной больницы компенсацию морального вреда за некачественное оказание медицинской помощи при родах, сообщили в прокуратуре.
Суд установил, что в родильное отделение больницы в июле 2014 года поступила женщина на девятом месяце беременности. Женщине полагалось сделать кесарево сечение, но врачи приняли решение принимать роды естественным путем. В итоге новорожденный получил травму и стал инвалидом.
- По заключению специалистов своевременное проведение кесарева сечения позволило бы избежать тяжелых последствий, - пояснили в прокуратуре.
Когда родители ребенка-инвалида обратились в суд, тот поддержал их требования о взыскании с Белорецкой ЦРКБ компенсации морального вреда. Причем решение было принято в суде первой и апелляционной инстанций при поддержке прокуратуры.
Верховный суд республики взыскал с больницы более 1 млн 700 тыс рублей.