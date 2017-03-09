Уфимца обвинили в рейдерском захвате двух ЖЭУ

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении уфимца Алексея Быстрова. Он обвиняется в фальсификации решений общих собраний участников ООО «ЖЭУ-60» и ООО «ЖЭУ-19, а также данных ЕГРЮЛ. (ст.185.1 УК РФ и ч.1 ст.170.1 )
Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, мужчина является соучредителем этих коммунальных предприятий. По версии следствия, в мае прошлого года он подделал протоколы общего собрания участников ООО о назначении нового руководства. На основании представленных протоколов соответствующие сведения были внесены в Единый госреестр юридических лиц.
- Отстраненные руководители организаций сообщили о данных фактах в правоохранительные органы, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - В настоящее время незаконные записи в ЕГРЮЛ отменены. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Ситуацию Медиакорсети прокомментировал Азат Киньягулов, директор юридической компании «Альянс», Уфа:
- Случай, можно сказать, типичный для Уфы. Право подавать данные в ЕГРЮЛ на основе решений общих собраний – право, закрепленное в федеральном законе о госрегистрации юрдических лиц ФЗ-14. Но, к сожалению, нередко бывают и случаи фальсификации, поскольку ответственность за достоверность информации несет заявитель. Такие факты часто оспариваются пострадавшей стороной и при наличии доказательств добиться наказания удается. Максимальный срок по статье – до пяти лети лишения свободы. Но в большинстве случаев осужденный получает условный срок, этому способствуют различные смягчающие обстоятельства.