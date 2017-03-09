Уфимца обвинили в рейдерском захвате двух ЖЭУ

- Случай, можно сказать, типичный для Уфы. Право подавать данные в ЕГРЮЛ на основе решений общих собраний – право, закрепленное в федеральном законе о госрегистрации юрдических лиц ФЗ-14. Но, к сожалению, нередко бывают и случаи фальсификации, поскольку ответственность за достоверность информации несет заявитель. Такие факты часто оспариваются пострадавшей стороной и при наличии доказательств добиться наказания удается. Максимальный срок по статье – до пяти лети лишения свободы. Но в большинстве случаев осужденный получает условный срок, этому способствуют различные смягчающие обстоятельства.