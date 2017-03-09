Следствие запросило информацию об иностранных счетах Урала Рахимова

Следствие запросило информацию в иностранных банках о счетах и вкладах экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко.
Из-за этого запроса срок следствия в отношении Урала Рахимова ежеквартально продлевается.
- По поводу наличия каких-либо счетов, вкладов направлены запросы в иностранные банки. Срок следствия подзащитному продлевают из месяца в месяц на том основании, что не пришли ответы от зарубежных банков на следственные запросы. По крайней мере, так пишет следствие в обосновании документов о продлении (срока следствия), - цитирует агентство слова господина Макаренко.
Адвокат отметил, что так как процесс является «бессрочным», когда это все закончится - не ясно.
Напомним, Рахимов-младший обвиняется в хищении акций предприятий ТЭК Башкирии. Следствие считает, что Урал Рахимов организовал хищение контрольных пакетов акций акционерных обществ, используя служебное положение своего отца Муртазы Рахимова (первый президент Башкирии). Общая стоимость пакета акций составила более 130 млрд руб. Затем он в 2009 году продал их ОАО АФК «Система» (сумма сделки составила 2,5 млрд долларов).
Уголовное дело в отношении Урала Рахимова продолжается, срок следствия истекает 28 апреля.