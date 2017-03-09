Следствие запросило информацию об иностранных счетах Урала Рахимова

- По поводу наличия каких-либо счетов, вкладов направлены запросы в иностранные банки. Срок следствия подзащитному продлевают из месяца в месяц на том основании, что не пришли ответы от зарубежных банков на следственные запросы. По крайней мере, так пишет следствие в обосновании документов о продлении (срока следствия), - цитирует агентство слова господина Макаренко.