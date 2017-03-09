Прокуратура Башкирии направило в суд дело о подпольном казино в Белорецке

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело по факту организации подпольного казино. В Белорецке межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей: 36-летнего Степана Езекяна, 31-летнего Алексея Косарева и 40-летнего Сергея Рудакова, сообщается на официальном сайте ведомства.
Мужчин обвиняются в организации подпольного казино. Следователи выяснили, что в августе 2015 года Степан Езекян закупил у неустановленных лиц игровое оборудование и снял помещение в центре Белорецка. Казино работало под вывеской интернет-кафе. Сергей Рудаков считался там охранником, Алексей Косарев был администратором.
Но долго подпольное казино не проработало, в марте прошлого года сотрудники правоохранительных органов его закрыли. Они изъяли 16 единиц игрового оборудования и дневную выручку 6 тысяч рублей. Обвиняемые вину свою не признали.