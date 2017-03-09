Доллар США готовится к росту

Поддержку японской валюте оказывают традиционные для марта репатриационные потоки под закрытие финансового года, который в Японии заканчивается 31 марта. Но пара доллар/иена также чувствительна к поведению американской валюты. Текущие котировки около уровня 114,00 демонстрируют высокую неопределенность. Практически все индикаторы указывают на отсутствие ярко выраженного краткосрочного тренда. А потому ориентирами для развития дальнейшей динамики служат пробой границ коридора 113,50 – 114,75. В целом, рост доллар против иены, скорее всего, получит свое продолжение, и по итогам недели вероятно движение в направлении 115,00.