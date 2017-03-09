Доллар США готовится к росту

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров комментирует ситуацию текущей недели: как решение Европейского центрального банка и данные по занятости США могут отразиться на рынке:
- В последние несколько дней доллар США и сильно рос на международном рынке, и не менее активно корректировался в прошедшую пятницу. В итоге, индекс доллара DXY ICE консолидируется в диапазоне 101,25 – 102,25. В фокусе внимания остается отметка 103,00.
Все выступавшие в последнее время представители ФРС высказали серьезное намерение относительно повышения ставок. Скорее всего, речь идет о повышении на 0,25%, т.е. ставки по федеральным фондам могут вырасти до 0,75 -1,00%. Поступающая макроэкономическая статистика по инфляции, динамике рынка труда, росту ВВП дает все возможности для возобновления цикла ужесточения монетарной политики.
В конце недели будет опубликован очередной отчет по росту новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США и данные по безработице. Прогнозируется рост на 190 тыс рабочих мест и снижение показателя безработицы до 4,7%. Таким образом, рост DXY, вероятно продолжится. Только сильное отклонение в худшую сторону могут изменить наметившуюся тенденцию.
Курс евро консолидируется в диапазоне 1,0500 -1,0630, ближе к верхней его границе. Экономические показатели еврозоны в последнее время демонстрируют позитивные изменения: композитный индекс деловой активности PMI вырос до 56 пунктов в феврале, квартальное увеличение реального ВВП составило 0.6%.
Но странам Европы предстоит пройти испытание выборами во Франции, Германии и Нидерландах. Кроме того, сохраняются экономические риски в Греции и Италии. На фоне низкой инфляции ЕЦБ, заседание которого состоится 8-9 марта, вряд ли пойдет на изменение монетарной политики. На этом фоне курс евро, скорее всего, снизится. Первой целью является отметка 1,0550, затем 1,0500 с последующим пробоем в более низкий торговый диапазон.
Британский фунт заметно снижается. Наравне с фактором Brexit валюта находится под давлением внутриполитических разногласий с Шотландией. Приближение цены к уровню 1,2200 создает риски пробоя этой поддержки на фоне повышения интереса к доллару США из-за ужесточения политики ФРС и роста монетарного дифференциала. Следующими целями нисходящего движения станут отметки 1,21 и 1,20. Хотя не исключено, что поддержка 1,22 будет некоторое время сдерживать напор продавцов.
Поддержку японской валюте оказывают традиционные для марта репатриационные потоки под закрытие финансового года, который в Японии заканчивается 31 марта. Но пара доллар/иена также чувствительна к поведению американской валюты. Текущие котировки около уровня 114,00 демонстрируют высокую неопределенность. Практически все индикаторы указывают на отсутствие ярко выраженного краткосрочного тренда. А потому ориентирами для развития дальнейшей динамики служат пробой границ коридора 113,50 – 114,75. В целом, рост доллар против иены, скорее всего, получит свое продолжение, и по итогам недели вероятно движение в направлении 115,00.