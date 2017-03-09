Башкирия присоединится к всемирной акции «Час Земли»

Предприятие и организации Башкирии приглашаются к участию в экопросветительской акции «Час Земли», сообщает пресс-служба минэкологии республики.
Письмо с просьбой поддержать акцию российским регионам направил глава минприроды России Сергей Донской. Ее организуют Всемирный фонд дикой природы в России.
Крупнейшая в мире экологическая акция в 2017 году состоится 25 марта с 20:30 до 21:30. В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка зданий. Слоган акции в 2017 году – «Меняй себя, а не планету».
- Это делается с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования, - пояснили в пресс-службе минэкологии. - Специально к «Часу Земли» запущен сайт, на котором можно получить больше информации об акции и о том, как принять в ней участие. Традиционно в разных городах в поддержку «Часа Земли» пройдут велопробеги.