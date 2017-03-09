Башкирия присоединится к всемирной акции «Час Земли»

- Это делается с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования, - пояснили в пресс-службе минэкологии. - Специально к «Часу Земли» запущен сайт, на котором можно получить больше информации об акции и о том, как принять в ней участие. Традиционно в разных городах в поддержку «Часа Земли» пройдут велопробеги.