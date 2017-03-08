"Зимний бунт председателей" в Чекмагуше улажен уфимским "Белым домом"

Накануне в Чекмагушевском районе Башкирии прошли необходимые муниципальные экзамены, а в администрации главы Башкирии согласована кандидатура нового главы района. Формальное по сути голосование, скорее всего, состоится в ближайшие дни.
Главой администрации района, по всей вероятности, станет экс-замглавы по экономике Реканс Ямалеев. До сих пор обязанности руководителя этого информационно закрытого района исполнял замглавы по «социалке» Геннадий Крюков.
Смещение прежнего главы администрации - Рифа Юсупова - состоялось после эксцесса, произошедшего в конце прошлого года. Политический кризис в Чекмагуше начался после того, как ряд руководителей хозяйств и другие представители районных элит взяли в "живое кольцо" главу Башкортостана Рустэма Хамитова с требованием уволить Рифа Юсупова, который командовал районом с 2003 года. Произошло это как гром среди ясного неба, поскольку район числился в ряду тихих, лояльных передовиков при Юсупове и выбивался вперед не только среди соседей, но и на фоне всего аграрного Башкортостана, демонстрируя ухоженные поля, обустроенные хозяйства, сравнительно благополучную жизнь населения и высокие урожаи.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов был в «сороковом» (по негласной нумерации в различного рода номенклатурных справочниках) районе на открытии ледовой «Чекмагуш-арены» 24 декабря прошлого года в ходе своей рабочей поездки по Западу Башкортостана. Общественность республики об этом инциденте практически ничего не узнала из СМИ, несмотря на то, что муниципальные политические кризисы в районах сотрясали республику в последние годы неоднократно, как на Севере, так и на Юге Башкирии, и привлекали внимание всей Башкирии. Как правило, местные элиты вступали в противостояние с администрацией региона, не соглашаясь утверждать навязанного сверху главу, "прокатывая" его при традиционно формальном голосовании на заседании райсовета.
Недоступными для обнародования оказалась и суть формальных претензий аграрных «боссов» к бессменному главе Чекмагуша. Наши источники обозначают в качестве интересанта и инициатора процесса самого знаменитого агрария Башкортостана и самого влиятельного человека района - депутата Госсобрания Вадима Соколова, бессменного председателя СПК «Базы» с 1990 года, который был в чести и у Муртазы Рахимова, и у Рустэма Хамитова, благодаря высоким урожаям и современным агротехнологиям и капиталистическим формам хозяйствования, которые он применяет. Вадим Соколов - активный участник освоения всех возможных федеральных и региональных целевых прогамм, вроде "500 ферм" и других.
Истинной причиной «бунта председателей» называют перегруппировку местных кланов и связанный с этим пересмотр контроля над финансовыми потоками района с учетом того, что в район приходит много средств извне. Экс-главу Рифа Юсупова источники «Медиакорсети» характеризуют как грамотного руководителя, крепкого хозяйственника, при котором район находился в числе лучших в республике по экономическим показателям.
Фигура нового главы в районе известна: по отзывам сельских жителей, это человек грамотный и внимательный к нуждам населения и уважительный к пожилым людям, здоровается при встрече. Отмечается также здоровый карьеризм и торговый бэкграунд Реканса Ямалеева, изначально выходца из системы "Башпотребсоюза" - некогда единственной крупной торговой сети на селе.
Насколько его можно характеризовать как «человека Соколова» наши источники затруднились: кадровому блоку администрации главы Башкирии после всех кризисов нужна компромиссная для элит фигура с собственным видением, которая выведена из-под влияния местных кланов. В аграрном районе за год до выборов нужно, чтобы правильно проголосовали все хозяйства, а не только те, которые контролируются Соколовым, потому он наверняка получил самые широкие полномочия в Белом доме, - отметил наш источник. - Он, скорее всего часть хамитовской "системы сдержек и противовесов" с учетом того, что Вадим Соколов обладает большими связями в набирающем силу и самостоятельность правительстве Башкирии.
- В последние полтора года Реканс Ямалеев сам трудился в Уфе, курируя южные районы республики в должности главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления в администрации главы Башкирии. Несмотря на небольшую должность и небольшой стаж работы под началом Дильмухаметова и Букреева в "Белом доме", курировал он направление весьма горячее и в очень напряженное для башкирской вертикали время. Его мандата и опыта хватит, чтобы равноудалиться от всех местных элит, что жизненно важно в предвыборный год, - подчеркнул источник ИА "Медиакорсеть", знакомый с ситуацией в органах власти в Башкирии. - Важно, чтобы при этом район не сбавил оборотов, набранных при Юсупове.
ИА «Медиакорсеть», обладая широким кругом источников, внимательно следит за развитием ситуации в этом тихом, но важном для республике районе.