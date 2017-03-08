"Зимний бунт председателей" в Чекмагуше улажен уфимским "Белым домом"

- В последние полтора года Реканс Ямалеев сам трудился в Уфе, курируя южные районы республики в должности главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления в администрации главы Башкирии. Несмотря на небольшую должность и небольшой стаж работы под началом Дильмухаметова и Букреева в "Белом доме", курировал он направление весьма горячее и в очень напряженное для башкирской вертикали время. Его мандата и опыта хватит, чтобы равноудалиться от всех местных элит, что жизненно важно в предвыборный год, - подчеркнул источник ИА "Медиакорсеть", знакомый с ситуацией в органах власти в Башкирии. - Важно, чтобы при этом район не сбавил оборотов, набранных при Юсупове.