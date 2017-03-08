Новым гендиректором ХК «Салават Юлаев» назначен Тагир Ибрагимов – СМИ

Справка. Тагир Ибрагимов родился в 1962 году в Уфе, окончил Высшую школу КГБ СССР. С 1982 по 1992 год работал в органах госбезопасности, затем перешел в налоговую полицию, где прослужил до 2003 года. С 2003 года возглавлял оперативно-техническую и поисковую службы управления ФСКН по Башкирии. В 2011 году получил назначение заместителем начальника управления, а с января 2012 года до конца декабря 2014-го исполнял обязанности руководителя УФСКН по РБ. Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначен 30 ноября 2015 года.