Девушку из Уфы задержали в Иордании во время её поездки к жениху

По словам уфимки, ее и еще двух девушек отвели в изолятор, «где три дня содержали в нечеловеческих условиях: в комнате без окон с грязными матрасами на полу, среди плачущих детей и женщин в арабских одеяниях». Так, например, в комнате не было стаканчиков для воды и нельзя было попить из кулера, по словам девушек, местные полицейские показывали им пальцем, что им можно пить воду из обуви.