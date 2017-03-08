Девушку из Уфы задержали в Иордании во время её поездки к жениху

Трех девушек задержали в аэропорту столицы Иордании Аммана, где продержали их в отделении полиции, после чего им пришлось вернуться в Россию, сообщает life.ru. В числе троих задержанных была и уфимка Елена К (имя изменено – прим.).
Уфимка прилетела к своему жениху, гражданину Иордании, она везла документы из загса для будущей свадьбы.
- Я проживаю в Иордании с 2014 года, - рассказала невеста изданию. - Мы не женаты, но уже вместе два года. Я прилетела в аэропорт со всеми справками, оплатила визу, но меня попросили подождать. Прошло около трёх часов, в итоге меня задержали без объяснения причин.
По словам уфимки, ее и еще двух девушек отвели в изолятор, «где три дня содержали в нечеловеческих условиях: в комнате без окон с грязными матрасами на полу, среди плачущих детей и женщин в арабских одеяниях». Так, например, в комнате не было стаканчиков для воды и нельзя было попить из кулера, по словам девушек, местные полицейские показывали им пальцем, что им можно пить воду из обуви.
Уфимка дала полицейским телефонный номер своего жениха, но с ним так и не связались. Когда же он сам пришел в аэропорт, то его к ней не пустили и не отдали ее багаж. В итоге чемодан отправили в Россию, и самой девушке пришлось за свой счет возвращаться на родину – после трех дней пребывания в изоляторе в аэропорту.