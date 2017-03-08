Арифметика откорма

- Хочу рассказать на примере семьи Мусиных, что бизнес на селе вполне возможен.
Семья Мусиных из Карамалы-Губеево уверена, что сегодня, не смотря на удорожание кормов и энергоресурсов, разведение коров рентабельно. Неслучайно конкуренция за сенокосные угодья растёт. Если одни прекращают держать скот, то другие начинают наращивать поголовье. Кроме того, важнейшим условием выживания на селе является разнопрофильность подворья.
Эльвира и Марат Мусины 10 лет отучились вместе в Карамалыгубеевской школе и поженились. Она стала медсестрой, он – водителем. Телят начали держать в 1997 году, когда заложили фундамент дома, прибыль от реализации семи откормленных быков и молоко от одной коровы позволили полностью закончить просторный дом за полтора года.
Под домом располагается большой подвал-омшаник, где в 60 ульях спят пчёлы. Помимо этого семья из пяти человек ежегодно держит около 100 голов птицы. Около 20 килограммов молока в день сдаёт в Карамалыгубеевский молочный цех. Марат Мударисович со старшим сыном Марселем – вахтовики, работают водителями в ООО «Таргин-логистика». Младший Ильнар помогает по хозяйству. Семья без особых проблем могла бы устроиться в Октябрьском, Туймазах, но там труднее заработать. По словам Мусиных, пришлось бы или выживать, или «изобретать велосипед», то есть, продумывать торговлю или производство, сбыт, искать помещение. А деревенский бизнес-план прост, обкатан за 10 лет методом проб и ошибок. Размер прибыли известен, сбыт гарантирован, как говорится, железно. По словам главы семейства, никаких проблем во ведению хозяйства у него нет.
– Так не бывает. А как же кормовая база, удорожание горючего, молодняка на откорм, рентабельность? – не верю я.
– Всё просто. Мясо ещё не выращенных шести-семи быков чёрно-пестрой породы уже распределено между друзьями и родственниками. Мы выручаем за него около 450 тысяч рублей. За мёд от 60 пчелосемей – чуть более 200 тысяч рублей за сезон. Остальную мелкую прибыль от продажи яиц, птицы, молока или овощей, в расчёт не берём. Корма, около семи тонн фуража, закупаем на зарплату в течение года по 11 тысяч рублей за тонну. Расходы практически не заметны. На 4 пая получаем 20 рулонов сена весом 500 килограммов каждый. Есть общественные сенокосы около 50 соток. Выкашиваем втроём и завозим две машины сена (около четырёх тонн). Двухнедельных телят находим в районе (10 тысяч рублей за голову). Вот и весь бизнес-план.
– Но я вижу во дворе «ГАЗ-53», трактор «Беларусь», они ведь немало стоят...
– Сын купил шасси трактора за 100 тысяч рублей в одном месте, двигатель за 80 тысяч – в другом. Приезжаю как-то раз с вахты, а во дворе стоит собранный сыновьями трактор. Грузовик давнишний, но обе машины работают без поломок. По-другому у трёх водителей-механизаторов быть не должно. Сегодня новый, к примеру, трактор вместе с навесной техникой обойдётся в 4 миллиона рублей, что для ЛПХ очень накладно. Придётся несколько лет работать на технику. Поэтому рекомендую собирать её из сельхозмашин не старше 10 лет.
Мой старший сын занялся реализацией овощей в детские учреждения и запланировал сборку «КамАЗа», аренду бывшего коровника и закупку 10 голов скота, ведь в селе есть промышленная переработка молока. Молодежь сегодня решительнее нас, смотрит дальше и действует быстрее. На неё вся надежда.
– Какие советы дадите начинающим заниматься откормом?
– Не стоит сразу кидаться в объятия городских перекупщиков. Нам как-то заплатили за быка в живом весе 44 тысячи рублей. Это невыгодно, потому что с учётом шкуры, потрохов, ног и головы животное стоит 65-70 тысяч рублей. Все его части можно реализовать на специализированных бойнях. Но если деньги нужны срочно, владельцы мясных лавок выручают.
Начинающие не знают так называемых узких мест перерасхода средств. Мы однажды хотели взять телят за одну сумму, а вышло, с учётом кредита, очень дорого. Поэтому покупку молодняка надо продумывать (два-три варианта), чтобы не метаться по соседним районам, ведь время уходит (чем старше телёнок, тем дороже). Имеет смысл заранее договориться: кто, где и за сколько возьмёт туши. Это важно, ведь не раз видел, как коров отдавали практически за бесценок.
За фуражное зерно можно и нужно торговаться, а для этого поездить по фермерам (цены, как и качество – разные). Если у родственников есть дом с участком на окраине села, то откорм и получение молока на свободном выгуле очень выгодны. Зерна надо меньше. Животные почти до декабря пасутся там. Без свободных пастбищ начинать можно с трёх-четырёх телят и идти к рентабельности «на ощупь». Не надо бояться рисковать, ведь телёнок в любом возрасте – это всегда «живая валюта». Продать его даже в собственном селе не так сложно. Стоимость бычка растёт пропорционально вложениям. К концу полуторагодичного цикла откорма бык должен весить хотя бы два центнера. Граница нормальной рентабельности туши – около 65 тысяч рублей. 20-25 процентов от этой суммы должны составлять корма, затраты на их перевозку, услуги бойни и т. д. Если выходит больше, стоит пересмотреть свои расходы и возможности.
Обязательно нужна подстраховка. У нас это – производство мёда. Потеря пчелосемей тоже может нанести ущерб. Чтобы рой с маткой не улетал восвояси, мы «приучили» пчёл к специально выращенному фруктовому дереву.
В этом году снега много, предвидится разнотравье и хороший урожай мёда.