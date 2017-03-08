Арифметика откорма

За фуражное зерно можно и нужно торговаться, а для этого поездить по фермерам (цены, как и качество – разные). Если у родственников есть дом с участком на окраине села, то откорм и получение молока на свободном выгуле очень выгодны. Зерна надо меньше. Животные почти до декабря пасутся там. Без свободных пастбищ начинать можно с трёх-четырёх телят и идти к рентабельности «на ощупь». Не надо бояться рисковать, ведь телёнок в любом возрасте – это всегда «живая валюта». Продать его даже в собственном селе не так сложно. Стоимость бычка растёт пропорционально вложениям. К концу полуторагодичного цикла откорма бык должен весить хотя бы два центнера. Граница нормальной рентабельности туши – около 65 тысяч рублей. 20-25 процентов от этой суммы должны составлять корма, затраты на их перевозку, услуги бойни и т. д. Если выходит больше, стоит пересмотреть свои расходы и возможности.