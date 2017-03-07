В Уфе прокуратура направила в суд дело против женщины, "лечившей" людей плёткой

По версии следствия, Сигизова являлась последовательницей организации «Орда», тождественной запрещенному религиозному объединению Республики Казахстан «Ата Жолы» («Путь предков»).Женщина больше года (с февраля 2014 по май 2015 года) проводила у себя дома в уфимском микрорайоне Сипайлово разные обряды и церемонии. При этом она говорила своим клиентам о том, что они неизлечимо больны или на них наслали порчу. Но у женщины не было медицинского образования и лицензии.