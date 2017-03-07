В Уфе прокуратура направила в суд дело против женщины, "лечившей" людей плёткой

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней Акжан Сигизовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности). Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
По версии следствия, Сигизова являлась последовательницей организации «Орда», тождественной запрещенному религиозному объединению Республики Казахстан «Ата Жолы» («Путь предков»).Женщина больше года (с февраля 2014 по май 2015 года) проводила у себя дома в уфимском микрорайоне Сипайлово разные обряды и церемонии. При этом она говорила своим клиентам о том, что они неизлечимо больны или на них наслали порчу. Но у женщины не было медицинского образования и лицензии.
Лечила своих «больных» Сигизова своеобразно: нанося удары кожаной плеткой, общаясь с духами предков, вывозила людей в платные паломнические поездки. Она вводила их в состояние транса и внушала, что отказ от продолжения «лечения» повлечет негативные последствия вплоть до смерти.
- При проведении обрядов она поджигала одурманивающие травы, содержащие психоактивные вещества, - рассказали в прокуратуре. - От действий злоумышленницы психическому здоровью посетительницы религиозной организации причинен тяжкий вред, в результате чего адепт стала зависимой от секты.
Прокуратура уже обратилась в суд, и деятельность этой организации («Орда») была прекращена. А теперь в суд направлено дело и против Сигизовой.