В Башкирии закрыли медпункт в Красноусольском из-за нарушения санитарных норм

Нарушения в работе медпункта были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора в феврале. Специалисты установили, что помещение должным образом не проветривалось, не было подключено к системе водоснабжения, а место работы медсестры должным образом не освещалось. Такие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, как отметили в ведомстве, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.