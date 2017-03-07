В Башкирии закрыли медпункт в Красноусольском из-за нарушения санитарных норм

Гафурийский межрайонный суд приостановил работу медпункта физкультурно-оздоровительного комплекса «Зилим» в селе Красноусольск. Об этом сообщает официальный сайт Верховного суда Башкирии. ФОК привлечен к административной ответственности по ст 6.4 КоАП РФ.
Нарушения в работе медпункта были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора в феврале. Специалисты установили, что помещение должным образом не проветривалось, не было подключено к системе водоснабжения, а место работы медсестры должным образом не освещалось. Такие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, как отметили в ведомстве, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.
ФОК «Зилим» был открыт в 2012 году. Тогда СМИ сообщали, что в комплексе установлены самое современное оборудование и инженерные коммуникации.