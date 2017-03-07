mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии закрыли медпункт в Красноусольском из-за нарушения санитарных норм

7 марта 2017, 12:39
Его работа приостановлена на месяц.

Гафурийский межрайонный суд приостановил работу медпункта физкультурно-оздоровительного комплекса «Зилим» в селе Красноусольск. Об этом сообщает официальный сайт Верховного суда Башкирии. ФОК привлечен к административной ответственности по ст 6.4 КоАП РФ.

Нарушения в работе медпункта были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора в феврале. Специалисты установили, что помещение должным образом не проветривалось, не было подключено к системе водоснабжения, а место работы медсестры должным образом не освещалось. Такие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, как отметили в ведомстве, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

ФОК «Зилим» был открыт в 2012 году. Тогда СМИ сообщали, что в комплексе установлены самое современное оборудование и инженерные коммуникации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07