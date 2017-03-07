mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии директор муниципального предприятия попал под следствие

7 марта 2017, 09:37
Он не платил зарплату более двух месяцев 18-ти работникам.

В отношении 42-летнего директора МУП «Хайбуллажилкомстрой» в Акъяре возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С сентября 2015 по май 2016 года, имея задолженность по зарплате перед 18 работниками более 1,3 миллионов рублей, руководитель не предпринимал мер к погашению долга. При этом предприятие могло погасить задолженность – на счету было более 10 миллионов рублей, которые направили на расчеты с подрядчиками и поставщиками.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уголовное дело продолжают расследовать.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07