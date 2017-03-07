В Башкирии директор муниципального предприятия попал под следствие

С сентября 2015 по май 2016 года, имея задолженность по зарплате перед 18 работниками более 1,3 миллионов рублей, руководитель не предпринимал мер к погашению долга. При этом предприятие могло погасить задолженность – на счету было более 10 миллионов рублей, которые направили на расчеты с подрядчиками и поставщиками.