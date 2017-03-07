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«Уфа» сыграет с «Крыльями Советов» 11 марта: как попасть на матч

7 марта 2017, 14:08
Билеты уже поступили в кассы.

Болельщики ФК «Уфа» сегодня могут приобрести билеты на ближайший домашний матч клуба, билеты уже поступили в продажу в кассы стадиона «Нефтяник», сообщили в футбольном клубе.

Игра «Уфы» с самарскими «Крыльями Советов» пройдет 11 марта, в 13.30 уфимского времени.

Уфимская команда сейчас занимает 6-е место в чемпионате России по футболу, «Крылья Советов» - 14-е.

Кассы на стадионе «Нефтяник» работают по такому графику:

7, 8 марта с 10.00 до 20.00; 9, 10 марта с 10:00 до 20:00; 11 марта с 10:00.

Есть и другой способ попасть на матч – воспользоваться электронными сервисами: либо на сайте клуба, либо на «Чемпионат.com» и Рамблер/касса.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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