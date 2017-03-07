«Уфа» сыграет с «Крыльями Советов» 11 марта: как попасть на матч

Болельщики ФК «Уфа» сегодня могут приобрести билеты на ближайший домашний матч клуба, билеты уже поступили в продажу в кассы стадиона «Нефтяник», сообщили в футбольном клубе.
Игра «Уфы» с самарскими «Крыльями Советов» пройдет 11 марта, в 13.30 уфимского времени.
Уфимская команда сейчас занимает 6-е место в чемпионате России по футболу, «Крылья Советов» - 14-е.
Кассы на стадионе «Нефтяник» работают по такому графику:
7, 8 марта с 10.00 до 20.00; 9, 10 марта с 10:00 до 20:00; 11 марта с 10:00.
Есть и другой способ попасть на матч – воспользоваться электронными сервисами: либо на сайте клуба, либо на «Чемпионат.com» и Рамблер/касса.