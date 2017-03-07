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Прокуратура разъяснила, где нельзя ловить рыбу в Башкирии

7 марта 2017, 17:23
Запрещена рыбалка на Нугушском водохранилище, озерах Банное и Южное Улянды.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура сегодня разъяснила, где нельзя рыбачить. Разъяснение понадобилось в связи с публикациями в СМИ, в том числе о намерении провести рыболовный фестиваль на Нугушском водохранилище.

- На территории Башкирии действуют Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453, - сообщили в прокуратуре. - Согласно пункту 30.1.1 указанных Правил, осуществление рыбалки на Нугушском водохранилище, озерах Банное и Южное Улянды, расположенных в Абзелиловском районе РБ, полностью запрещено в любое время года, в том числе с берега.

Если же данная норма будет нарушена, то за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов можно понести ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 2 лет. А если на незаконную рыбалку вы отправились не один, да еще предварительно договорившись, то вам грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

- В этом году природоохранной прокуратурой республики совместно с сотрудниками МВД по РБ и рыбоохраны будут проводиться рейды, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного лова водных биологических ресурсов на указанных водоемах республики, - добавили в прокуратуре.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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