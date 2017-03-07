Прокуратура разъяснила, где нельзя ловить рыбу в Башкирии

Если же данная норма будет нарушена, то за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов можно понести ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 2 лет. А если на незаконную рыбалку вы отправились не один, да еще предварительно договорившись, то вам грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.