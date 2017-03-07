Обновлен рейтинг крупнейших застройщиков Башкирии

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) обновило рейтинг республиканских строительных компаний. Тройка лидеров строительной отрасли региона осталась неизменной – ГК «Третий Трест», ГК «Госстрой» и ГУП «ФЖС РБ». При этом стоит отметить, что ГК «Госстрой» улучшила свои показатели, сменив третье место в рейтинге на второе. Кроме того, застройщик укрепил свои позиции в ТОП 200 крупнейших девелоперов России, заняв 134-е место среди более чем 2000 российских девелоперов.
– Миссия Группы Компаний «Госстрой» – повышение уровня доступности качественного жилья для жителей нашей республики. Улучшение позиций в авторитетных рейтингах – это еще один показатель того, что на пути к достижению поставленных целей нами выбрана верная стратегия, – отмечает генеральный директор ООО «Госстрой – Менеджмент» Тимофей Вохмин.
В составе крупного строительного холдинга кроме управляющей компании, службы заказчика и технического надзора есть генподрядная организация и собственное производство окон, три бетонных узла и кирпичный завод. Все эти факторы позволяют компании уверенно чувствовать себя на рынке строящегося жилья республики и регулярно улучшать свои показатели.