Обновлен рейтинг крупнейших застройщиков Башкирии

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) обновило рейтинг республиканских строительных компаний. Тройка лидеров строительной отрасли региона осталась неизменной – ГК «Третий Трест», ГК «Госстрой» и ГУП «ФЖС РБ». При этом стоит отметить, что ГК «Госстрой» улучшила свои показатели, сменив третье место в рейтинге на второе. Кроме того, застройщик укрепил свои позиции в ТОП 200 крупнейших девелоперов России, заняв 134-е место среди более чем 2000 российских девелоперов.