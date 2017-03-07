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Ирек Ялалов поздравил женщин с 8 марта

7 марта 2017, 09:28
Глава администрации Уфы подчеркнул, что несмотря на равноправие, все мужчины не должны забывать, что они - джентельмены.

Утренняя оперативка в мэрии Уфы сегодня началась нетрадиционно. Всем женщинам на входе в большой зал администрации дарили цветы. Ирек Ялалов также начал совещание с поздравления.
- Женщинам нужно уделять внимание каждый день, просто сегодня это внимание на вас сконцентрировано, - сказал Ялалов. - Счастья здоровья, успехов вам! Вы работаете на муниципальной службе, это служба непростая. К нам предъявляют высокие требования, и это все оправдано.
Ялалов также добавил, что несмотря на то, что в обществе равноправие, мужчины не должны забывать, что все они джентльмены.
В завершении своей речи Ялалов попросил всех присутствующих в зале мужчин встать и похлопать женщинам.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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