Ирек Ялалов поздравил женщин с 8 марта

Утренняя оперативка в мэрии Уфы сегодня началась нетрадиционно. Всем женщинам на входе в большой зал администрации дарили цветы. Ирек Ялалов также начал совещание с поздравления.

- Женщинам нужно уделять внимание каждый день, просто сегодня это внимание на вас сконцентрировано, - сказал Ялалов. - Счастья здоровья, успехов вам! Вы работаете на муниципальной службе, это служба непростая. К нам предъявляют высокие требования, и это все оправдано.

Ялалов также добавил, что несмотря на то, что в обществе равноправие, мужчины не должны забывать, что все они джентльмены.

В завершении своей речи Ялалов попросил всех присутствующих в зале мужчин встать и похлопать женщинам.