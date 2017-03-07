Башкирия вошла в топ-10 регионов убыточности ОСАГО

Как следует из исследования, частота страховых случаев в регионе составляет 6,2% (в среднем по России - 5,8%), по этому показателю регион занимает 66 место среди 85 регионов страны, а средняя выплата ОСАГО за 2016 год составила 80,42 тыс руб (67 место в стране), отношение судебных к несудебным выплатам в регионе составляет – 24,5% (74 место), отношение судебных расходов к сумме основного требования – 104% (46 место).