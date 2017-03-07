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Башкирия вошла в топ-10 регионов убыточности ОСАГО

7 марта 2017, 13:18
Регион вошел в красную зону.

Башкирия по итогам 2016 года вошла в перечень самых проблемных регионов с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО. Рейтинг подготовил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Регион вошел в так называемую «красную зону» (субъекты с максимально негативными показателями), заняв в рейтинге 10 строчку.

Как следует из исследования, частота страховых случаев в регионе составляет 6,2% (в среднем по России - 5,8%), по этому показателю регион занимает 66 место среди 85 регионов страны, а средняя выплата ОСАГО за 2016 год составила 80,42 тыс руб (67 место в стране), отношение судебных к несудебным выплатам в регионе составляет – 24,5% (74 место), отношение судебных расходов к сумме основного требования – 104% (46 место).

Прирост договоров с 2014 по 2016 – 14,8% (76 место), уровень выплат с учетом расходов на ведение дел составил 115% (64 место в стране).

Первые три места антирейтинга заняли Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесская республика.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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