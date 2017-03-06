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Жителя Кыргызской республики из Башкирии экстрадируют на родину за мошенничество

6 марта 2017, 13:10
Мужчина похитил более 46 тонн зерна.

41-летний гражданин Кыргызской республики Абдупатто Тургунбаев возвратится на родину за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2009 году Абдупатто, будучи начальником кооператива, обманул пять сельхозпроизводителей и похитил у них свыше 46 тонн зерна стоимостью 785 тысяч сомов (примерно 669 тысяч российских рублей). Мужчина скрывался от следствия в России, но в августе прошлого года полицейские его задержали.

Сейчас Абдупатто Тургунбаев находится под стражей, организовывается его выдача компетентным органам Кыргызской республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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