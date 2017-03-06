Жителя Кыргызской республики из Башкирии экстрадируют на родину за мошенничество

В 2009 году Абдупатто, будучи начальником кооператива, обманул пять сельхозпроизводителей и похитил у них свыше 46 тонн зерна стоимостью 785 тысяч сомов (примерно 669 тысяч российских рублей). Мужчина скрывался от следствия в России, но в августе прошлого года полицейские его задержали.