Жители должны платить только за фактическое потребление коммунальных ресурсов

- В Государственной Думе все фракции поддержали данный законопроект, так как многие в регионах поняли федеральный закон буквально. В регионах обязали всех платить по нормативу, хотя в ФЗ определено, что ОДН не может быть выше норматива, а ниже допускается, - прокомментировал положения проекта закона депутат Госдумы из Башкирии Павел Качкаев. - Позже Минстроем были подготовлены разъяснения о необходимости учитывать показания приборов учета при расчете коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержание жилого помещения. Теперь же в проекте федерального закона будут учтены все разъяснения Минстроя, касающиеся ОДН, но не стоит забывать о том, что данный норматив может быть и увеличен самими собственниками жилья