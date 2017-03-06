Жители должны платить только за фактическое потребление коммунальных ресурсов

Предварительные данные мониторинга по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН) в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» показали необходимость первоочередного внесения изменений в жилищное законодательство. Исходя из этого, партийная фракция разработала и внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами потребляемых энергоресурсов.
- В Государственной Думе все фракции поддержали данный законопроект, так как многие в регионах поняли федеральный закон буквально. В регионах обязали всех платить по нормативу, хотя в ФЗ определено, что ОДН не может быть выше норматива, а ниже допускается, - прокомментировал положения проекта закона депутат Госдумы из Башкирии Павел Качкаев. - Позже Минстроем были подготовлены разъяснения о необходимости учитывать показания приборов учета при расчете коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержание жилого помещения. Теперь же в проекте федерального закона будут учтены все разъяснения Минстроя, касающиеся ОДН, но не стоит забывать о том, что данный норматив может быть и увеличен самими собственниками жилья
Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами.
- Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь меньше – значит, платишь меньше», - отметил руководитель проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», депутат Госдумы Александр Сидякин.
Ранее Минстрой России разослал во все регионы письмо, в котором также указал на необходимость учитывать показания счетчиков при расчете коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержание жилого помещения.
- Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. Если по факту норматив на содержание ОДН в некоторых регионах во много раз превышает реальное потребление энергоресурсов, то надо убирать сверхпотребление, и брать за эталон энергоэффективный дом. Тем самым мы будем стимулировать собственников к энергосбережению - добавил Сидякин.
С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включена оплата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.
В некоторых регионах плата на содержание общедомового имущества стала фиксированной исходя из установленного норматива, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. Это почувствовали многие добросовестные собственники жилья, которые контролируют расход энергоресурсов. Зачастую в региональные нормативы попадают потери – протечка труб, несанкционированные подключения, неправильная передача показаний. Таким образом, получается, что собственникам приходится оплачивать коммунальные услуги, которые им фактически не были оказаны.