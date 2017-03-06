Житель Черниковки пожаловался на транспортную проблему в администрацию Уфы

- Я пришел на остановку «ДК УМПО» ближе к 10 утра и хотел проверить, за какое количество времени смогут сесть в общественный транспорт и доехать до остановки «Колхозный рынок», - рассказал лидер общественного движения «Чистая Черниковка» Руслан Бадретдинов. - Первым пришел 165 маршрут, точнее он проехал мою остановку, поскольку был забит до отказа. Через 15 минут подъехал троллейбус, 9 маршрут. Следующий транспорт пришел еще через 20 минут.



Общественного транспорта в Черниковке все меньше и меньше, утверждает Бадретдинов. Местные жители считают, что представители транспортного бизнеса полностью игнорируют желания населения и не хотят оказывать свои услуги стабильно. Сейчас представители общественного движения направляют в администрацию Уфы письмо с требованием решить транспортный вопрос.