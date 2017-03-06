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Житель Черниковки пожаловался на транспортную проблему в администрацию Уфы

6 марта 2017, 15:42
Для того чтобы доехать до работы, он ждал автобус 45 минут.

Добраться до работы для жителей Черниковки стало настоящей проблемой. Ждать транспорт приходится почти час, причем это не в час пик.

- Я пришел на остановку «ДК УМПО» ближе к 10 утра и хотел проверить, за какое количество времени смогут сесть в общественный транспорт и доехать до остановки «Колхозный рынок», - рассказал лидер общественного движения «Чистая Черниковка» Руслан Бадретдинов. - Первым пришел 165 маршрут, точнее он проехал мою остановку, поскольку был забит до отказа. Через 15 минут подъехал троллейбус, 9 маршрут. Следующий транспорт пришел еще через 20 минут.

Общественного транспорта в Черниковке все меньше и меньше, утверждает Бадретдинов. Местные жители считают, что представители транспортного бизнеса полностью игнорируют желания населения и не хотят оказывать свои услуги стабильно. Сейчас представители общественного движения направляют в администрацию Уфы письмо с требованием решить транспортный вопрос.

#Новости#Уфалогия: Транспорт#Общество#Денис Объедкин
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