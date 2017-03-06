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В Уфе за взяточничество осудили бывшего государственного инспектора

6 марта 2017, 11:59
Ему предстоит провести 3,5 года в колонии строгого режима.

Бывший главный государственный инспектор отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по РБ Западно-Уральского управления Ростехнадзора 52-летний Идибек Нурматов признан виновным по статье «Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2016 году две коммерческие фирмы подали заявку на согласование плана развития горных работ. Нурматов сообщил, что поданные документы якобы не соответствуют требованиям и за их согласование потребовал взятку 100 тысяч рублей с каждого предприятия.

На следующий день после получения согласованных документов коммерсант передал деньги сыну чиновника, пока тот был на даче. Через некоторое время бывшего главного инспектора задержали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил Нурматова к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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