В перечне проблемных объектов Башкирии осталось три дома

«Фонду жилищного строительства» удалось достроить 26 объектов, внесенных в перечень проблемных. На эти цели были потрачено более трех миллиардов рублей. Такую информацию озвучил сегодня зампредседателя госкомстроя РБ Ильдар Ягудин, выступая с отчетом на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.
На сегодня, по словам Ягудина, достроить не удается три проблемных дома. Это литер 13 на ул. Софьи Перовской, литер 35 на ул. Дуванской - ЗАО «Башинвестдом», а также литер 5 в квартале, ограниченном улицами Менделеева и Кувыкина - ООО ПХК «Меркурий». Общее число обманутых дольщиков по этим объектам – 249 человек.
Как уточнил Ягудин, завершить строительство оставшихся трех объектов планируется в 2017-2018 годах.