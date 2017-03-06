В перечне проблемных объектов Башкирии осталось три дома

На сегодня, по словам Ягудина, достроить не удается три проблемных дома. Это литер 13 на ул. Софьи Перовской, литер 35 на ул. Дуванской - ЗАО «Башинвестдом», а также литер 5 в квартале, ограниченном улицами Менделеева и Кувыкина - ООО ПХК «Меркурий». Общее число обманутых дольщиков по этим объектам – 249 человек.