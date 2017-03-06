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В перечне проблемных объектов Башкирии осталось три дома

6 марта 2017, 17:02
Их планируют достроить до конца следующего года.

«Фонду жилищного строительства» удалось достроить 26 объектов, внесенных в перечень проблемных. На эти цели были потрачено более трех миллиардов рублей. Такую информацию озвучил сегодня зампредседателя госкомстроя РБ Ильдар Ягудин, выступая с отчетом на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.

На сегодня, по словам Ягудина, достроить не удается три проблемных дома. Это литер 13 на ул. Софьи Перовской, литер 35 на ул. Дуванской - ЗАО «Башинвестдом», а также литер 5 в квартале, ограниченном улицами Менделеева и Кувыкина - ООО ПХК «Меркурий». Общее число обманутых дольщиков по этим объектам – 249 человек.

Как уточнил Ягудин, завершить строительство оставшихся трех объектов планируется в 2017-2018 годах.

#Новости#Обманутые дольщики#Общество#Денис Объедкин
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