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Срок получения маткапитала сокращен до десяти дней

6 марта 2017, 17:48
Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство утвердило правила, согласно которым значительно сокращается срок перевода маткапитала для приобретения жилья. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

- Я подписал постановление, которое приводит правило направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, - сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами. - Кроме того, там сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. То есть, ждать придется меньше.

В январе исполнилось 10 лет с начала выдачи материнских капиталов. За это время поддержкой воспользовалось почти пять миллионов семей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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