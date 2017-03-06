Срок получения маткапитала сокращен до десяти дней

- Я подписал постановление, которое приводит правило направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, - сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами. - Кроме того, там сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. То есть, ждать придется меньше.