Почему горожане уезжают из Уфы

Лекторий «Редкие лекции на русском» организовал в Уфе онлайн-конференцию с теми, кто покинул наш город и успешно обосновался в других городах.
Независимый консультант по потребительскому поведению группы ВТБ Арсен Даллакян считает, что в Уфе необходимо развивать базовые условия, чтобы здесь аккумулировались предприниматели:
- В казанском «Иннополисе» работают предприниматели со всей России, там для их развития и воплощения их планов предоставлены все возможности. Реализовываться и жить в малых городах легче – растить детей, строить семью, но в Уфе, к сожалению, если ты не архитектор и не строитель – делать нечего. Казань удерживает своих. Взять хотя бы ресурс ADME. Головной офис до сих пор в Казани, а представительства есть в Китае и Америке. Нужны объединения, пространства с арендными каникулами, как в Москве на Винзаводе или Флаконе, чтобы у начинающих предпринимателей была поддержка. Тогда можно ожидать какого-то движения. В Уфе пока такой поддержки я не замечаю. У тех, кто остался на родине, есть свой успешный бизнес, который люди развивают без поддержки государства. Большинство моих друзей-уфимцев хотели уехать, но упустили возможность, а потом, после первого места работы в Уфе не осталось ни сил, ни смелости кардинально менять в своей жизни.
Если говорить о российских городах, куда направляются выращенные в Уфе мозги, то в первую очередь - это Казань и Москва.
- Общая масса населения в Уфе находится в депрессивном состоянии, - считает главный редактор информационного агентства «Медиакорсеть» Шамиль Валеев. – Люди потеряли национальную идею, и сейчас находятся в поиске того, что могло бы их объединить, такого универсального «башкортостанского проекта», перспективы развития, промежуточной точки. В Татарстане есть согласие элит о пути, куда идет регион. Для большинства жителей это неочевидно, однако это происходит. В Башкирии этого не наблюдается, в Уфе элиты занимаются перетягиванием каната, цель «доукрасть» то, что еще не разворовано и мигрировать в какое-то другое место. И таким настроением пропитана вся структура – снизу доверху.
Поэтому уезжают из Уфы, как выяснилось к новым перспективам, к развитию и знаниям, которые здесь, дома люди получить не смогли. Более того, Шамиль Валеев считает, что «человеку, живущему на определенной территории, важно, чтобы ему говорили о его нужности и востребованности его таланта. Тогда мыслей куда-либо переезжать может и не возникнуть».
Бывший уфимец, а сейчас крепко осевший в столице москвич Вячеслав Шкляр сожалеет о своем переезде в Первопрестольную. Считает, что возможностей для реализации своего таланта и навыков в Уфе было больше.
- Я учился на последних курсах Уфимского института сервиса, когда моя старшая сестра переехала в Уфу, - рассказал Вячеслав Шкляр. - Она звала с собой родителей. Это был 1995 год, в республике в то время складывалась неблагоприятная экономическая обстановка. Казалось, что уезжаю к лучшей жизни, но скорее я уехал из глупости… Были связи на нефтеперерабатывающем заводе, где я проходил практику, отец был замдиректора завода, короче говоря, ресурсы для хорошего карьерного старта были. Но я уехал. Мои бы мозги сегодняшние да в то время…Сейчас я увяз в Москве, а очень хотел бы вернуться на малую родину, в Федоровский район, сейчас там живет моя бабушка. Дети вырастут, жив буду, скорее всего, я замкну кольцо своих скитаний. Когда я приезжаю в Башкирию - я чувствую вкус жизни. А приезжая в деревню кажется, что я там, где должен быть. Это наверно зовется зовом земли, предков. Это очень личная и глубинная связь на уровне подсознания.
У уфимки Виктории Наумовой от своего переезда другие ощущения. Она эмигрировала в Канаду несколько лет назад, в Уфе окончила факультет землеустройства и говорит, что она реализовала свою мечту о переезде:
- Моя главная причина, по которой я уехала, это моё рвение жить за границей, просто личное желание, которому мало объективных причин. К тому же можно добавить низкую зарплату преподавателей вузов, которая подталкивает на коррупцию. Я осознавала, что если я буду зарабатывать 11 тысяч рублей, то никогда не смогу позволить себе купить жилье. Я хочу, чтобы мои дети говорили по-английски. Уфа - не плохой город, но, когда прилетаешь из Москвы, чувствуется, какой он серый. В прошлом году я провела четыре месяца в Уфе, это было не по моему желанию, Уфа мне, к сожалению, нравится всё меньше. И возвращаться мне не хочется.
Уроженка Уфы Лия Кузьмина после года эмиграции вернулась в Уфу из Аргентины. И вот почему:
- Основная причина возвращения домой - семья, друзья, родственники. А остальное...На контрасте с другой страной стало очень заметно. Ни медицины, ни образования, ни возможности для спокойного предпринимательства. Это уровень беднейших стран, замаскированный красивыми торговыми центрами, айфонами, купленными в кредит, хозяева которых ездят на автобусах в купленных в кредит норковых шубах. Очень низкий уровень профессиональной грамотности с купленными дипломами, которые, кстати, нигде не котируются. Постоянное хамство. Агрессия везде: на дорогах, где могут застрелить из-за того, что ты кого-то нечаянно подрезал или перешел дорогу перед дорогой иномаркой. Погодные условия, мягко говоря, не очень. Отсутствие дорог, а человек с коляской пройти вообще нигде не может. Отвратительное отношение к людям с ограниченными возможностями, другой национальности и т.д. Отсутствие социальной поддержки. Многие наши пенсионеры живут за чертой бедности. И так далее, и так далее. Это можно бесконечно перечислять. Хочу уехать обратно.
Стоит отметить, что в 2016 году, по данным Башкортостанстата, лидером по миграционной убыли в Башкирии стала Уфа — минус 1853 человека (в город приехали 29 тысяч, а уехали 30,9 тысячи человек). И ждать сокращения миграции, по-видимому, не приходится.