Почему горожане уезжают из Уфы

- Я учился на последних курсах Уфимского института сервиса, когда моя старшая сестра переехала в Уфу, - рассказал Вячеслав Шкляр. - Она звала с собой родителей. Это был 1995 год, в республике в то время складывалась неблагоприятная экономическая обстановка. Казалось, что уезжаю к лучшей жизни, но скорее я уехал из глупости… Были связи на нефтеперерабатывающем заводе, где я проходил практику, отец был замдиректора завода, короче говоря, ресурсы для хорошего карьерного старта были. Но я уехал. Мои бы мозги сегодняшние да в то время…Сейчас я увяз в Москве, а очень хотел бы вернуться на малую родину, в Федоровский район, сейчас там живет моя бабушка. Дети вырастут, жив буду, скорее всего, я замкну кольцо своих скитаний. Когда я приезжаю в Башкирию - я чувствую вкус жизни. А приезжая в деревню кажется, что я там, где должен быть. Это наверно зовется зовом земли, предков. Это очень личная и глубинная связь на уровне подсознания.