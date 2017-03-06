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Какая погода ждет жителей Башкирии 8 марта

6 марта 2017, 10:03
Ночью столбик термометра опустится до -15, а днем прогреется до +2°.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.

В понедельник 6 марта днем ожидается -1 до, +4°. Местами небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер южный, умеренный, порывы до сильного.

Во вторник, 7 марта, ночью столбик термометра опустится до -1,-6°, по юго-востоку до -11°, днем -2,+3°. Местами небольшой снег, ночью по северу - до умеренного, слабый гололед. Ветер юго-западный, умеренный.

В среду, 8 марта, ночью температура воздуха составит -5,-10°, по юго-востоку до -15°, днем -3,+2°. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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