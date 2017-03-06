«День тысячи велосипедистов» в Уфе пройдет в другом формате

Как сообщает Ufa-Room, в этом году велопробега не будет, поскольку организаторы утверждают, что «Велопробег изжил себя» и «Нужно придумать что-то новое». Прогнозы роста участников, по мнению автора материала, составлены на не вполне обоснованных фактах – так, до 2016 года количество участников увеличивалось на 2500 человек, в 2017 же ожидается резкий скачок на 12500.
Причинами отмены велопробега стали: отсутствие площадок, сложная механика (трудности с контролированием массового старта и финиша), перекрытие дорог и недостаточное вовлечение организаций города. При этом жалоб велосипедистов на давку не было, дороги перекрываются ненадолго, а без вовлечения городских организаций велосипедисты вполне могут обойтись. К слову, раньше дороги перекрывались на незначительное количество времени, а в этом году планируется перекрыть центр на шесть часов.
Из плюсов грядущего фестиваля – его масштаб. Всю зеленую зону освободят от автомобилей, она будет наполнена тематическими развлечениями. Красное кольцо (смотри на рисунке) будет велокольцом, по которому можно будет объехать все объекты. Остается надеяться, что пешеходы не будут мешать велосипедистам.