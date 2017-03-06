«День тысячи велосипедистов» в Уфе пройдет в другом формате

Причинами отмены велопробега стали: отсутствие площадок, сложная механика (трудности с контролированием массового старта и финиша), перекрытие дорог и недостаточное вовлечение организаций города. При этом жалоб велосипедистов на давку не было, дороги перекрываются ненадолго, а без вовлечения городских организаций велосипедисты вполне могут обойтись. К слову, раньше дороги перекрывались на незначительное количество времени, а в этом году планируется перекрыть центр на шесть часов.