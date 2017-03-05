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В Уфе проходит фестиваль «Женское кино Башкортостана»

5 марта 2017, 18:30
На нем представлены художественные и анимационные работы девяти режиссеров

4 марта в ЦСИ «Облака» состоялось открытие фестиваля. На протяжении двух дней госb мероприятия могут посмотреть работы талантливых кинорежиссеров.

В фестивале участвуют только женщины, которые либо живут в Башкирии, либо являются уроженцами республики. На фестивале представлены художественные и анимационные работы короткого метра девяти авторов. Это Айгуль Байрамгулова, Тансулпан Буракаева, Камила Далгыч, Елена Жилинская, Наркас Искандарова, Анна Мальгинова, Диля Мухамедьярова, Татьяна Перцева и Ольга Старикова.Жюри, в состав которого входят известные журналисты, должно определить лауреатов различных номинаций

Торжественное закрытие фестиваля состоится 6 марта а Национальной библиотеке им. Валиди. Вход на мероприятие свободный.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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