В Уфе проходит фестиваль «Женское кино Башкортостана»

В фестивале участвуют только женщины, которые либо живут в Башкирии, либо являются уроженцами республики. На фестивале представлены художественные и анимационные работы короткого метра девяти авторов. Это Айгуль Байрамгулова, Тансулпан Буракаева, Камила Далгыч, Елена Жилинская, Наркас Искандарова, Анна Мальгинова, Диля Мухамедьярова, Татьяна Перцева и Ольга Старикова.Жюри, в состав которого входят известные журналисты, должно определить лауреатов различных номинаций