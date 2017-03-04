В Уфе отключили воду в трех десятках домов

Сегодня рано утром, в 7.40 по местному времени, в диспетчерский центр «Службы спасения 112» сообщили об отключении холодного и горячего водоснабжения сразу в 31 доме в Уфе, передает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Воду отключили в 31 доме на улицах Российская, Бульвар Тюлькина, Бульвар Давлеткильдеева.
Ремонтно-восстановительные работы были завершены примерно через час.
- Водоснабжение в жилых домах восстановлено, - сообщили в пресс-службе спасателей. - Привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в составе: 6 единиц техники, 36 человек, в том числе от МЧС: 2 единицы техники, 6 человек. Погибших и пострадавших нет.