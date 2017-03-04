mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе отключили воду в трех десятках домов

4 марта 2017, 13:12
Водоснабжение в жилых домах восстановлено – МЧС.

Сегодня рано утром, в 7.40 по местному времени, в диспетчерский центр «Службы спасения 112» сообщили об отключении холодного и горячего водоснабжения сразу в 31 доме в Уфе, передает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Воду отключили в 31 доме на улицах Российская, Бульвар Тюлькина, Бульвар Давлеткильдеева.

Ремонтно-восстановительные работы были завершены примерно через час.

- Водоснабжение в жилых домах восстановлено, - сообщили в пресс-службе спасателей. - Привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в составе: 6 единиц техники, 36 человек, в том числе от МЧС: 2 единицы техники, 6 человек. Погибших и пострадавших нет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07