В Уфе отключили воду в трех десятках домов

- Водоснабжение в жилых домах восстановлено, - сообщили в пресс-службе спасателей. - Привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в составе: 6 единиц техники, 36 человек, в том числе от МЧС: 2 единицы техники, 6 человек. Погибших и пострадавших нет.