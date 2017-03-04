В Уфе нашли женщину, сбившую пешехода 23 февраля

В Уфе установили личность водителя, совершившего 23 февраля на ВАЗ-2115 наезд на пешехода.
Информацию и видео об этом ДТП 2 марта разместили в Instagram на странице главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова. А вчера вечером задержали владельца авто.
- 21-летняя автолюбительница задержана, - сообщил Динар Гильмутдинов. -
Мировым судьёй Ленинского района вынесено постановление о лишении ее права управления транспортным средством на один год.
Как оказалось установить личность автоледи удалось благодаря тем мужчинам, которые оказали помощь сбитому пешеходу после наезда.
- Благодарю вас, ребята, за активную гражданскую позицию! – откликнулся на это главный госавтоинспектор республики.