В Уфе нашли женщину, сбившую пешехода 23 февраля

- 21-летняя автолюбительница задержана, - сообщил Динар Гильмутдинов. -

Мировым судьёй Ленинского района вынесено постановление о лишении ее права управления транспортным средством на один год.

Как оказалось установить личность автоледи удалось благодаря тем мужчинам, которые оказали помощь сбитому пешеходу после наезда.