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В Уфе нашли женщину, сбившую пешехода 23 февраля

4 марта 2017, 15:02
Её лишили прав на год.

В Уфе установили личность водителя, совершившего 23 февраля на ВАЗ-2115 наезд на пешехода.

Информацию и видео об этом ДТП 2 марта разместили в Instagram на странице главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова. А вчера вечером задержали владельца авто.

- 21-летняя автолюбительница задержана, - сообщил Динар Гильмутдинов. -
Мировым судьёй Ленинского района вынесено постановление о лишении ее права управления транспортным средством на один год.
Как оказалось установить личность автоледи удалось благодаря тем мужчинам, которые оказали помощь сбитому пешеходу после наезда.

- Благодарю вас, ребята, за активную гражданскую позицию! – откликнулся на это главный госавтоинспектор республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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