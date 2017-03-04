В Башкирии на имидж правительство готово потратить до 18,5 миллионов

В стоимость контракта входит не менее 161 часа ежедневного эфира, в том числе 54,5 часа - на башкирском языке, сообщает издание. Кроме того, телеканал по условиям контракт должен будет готовить аналитические передачи о главных общественно-политических, социально-экономических событиях в регионе, интервью с представителями власти, политическими и общественными деятелями, тематические проекты для поддержки профессионального искусства и продвижения творческого наследия региона.