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В Башкирии на имидж правительство готово потратить до 18,5 миллионов

4 марта 2017, 13:03
Конкурс пройдет 24 марта.

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкирии готово выделить из бюджета до 18,5 млн руб на освещение деятельности органов госвласти и поддержание «объективного имиджа» республики и ее правительства, сообщает «КоммерсантЪ Уфа». Конкурс на оказание услуги назначен на 24 марта. Контракт действует до конца года.

В стоимость контракта входит не менее 161 часа ежедневного эфира, в том числе 54,5 часа - на башкирском языке, сообщает издание. Кроме того, телеканал по условиям контракт должен будет готовить аналитические передачи о главных общественно-политических, социально-экономических событиях в регионе, интервью с представителями власти, политическими и общественными деятелями, тематические проекты для поддержки профессионального искусства и продвижения творческого наследия региона.

Участники конкурса обязаны иметь опыт успешного оказания аналогичных услуг, подтвердив его копиями контрактов за 2007-2017 годы. В прошлом году аналогичный тендер агентства выиграла ВГТРК. Тогда его стоимость была больше - 34,74 млн руб, и часов эфира тоже - 299.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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