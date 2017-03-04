Когда в ХК «Салават Юлаев» закончится организованный хаос?

На мой взгляд, все, что мы сейчас наблюдаем – следствие череды провалов, как в игровом, так и управленческом плане – напрямую касается Александра Семака. Началось все именно с него. Он пришел на пост генерального. Все приглашения и назначения инициировал именно он. Далее его же люди, решали кадровые вопросы в команде и пошло-поехало. Уже тогда было понятно, что товарищ Семак не готов руководить клубом. А далее выяснилось, что с его мнением там мало кто стал считаться. Человек своими понятными только ему действиями потерял уважение окружающих. Что говорить, если уважаемый Владимир Иванович Воробьев, приглашенный Семаком на работу, а затем увидевший какой беспредел творится в клубе и в частности, в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев», плюнул и ушел.