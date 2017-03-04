Когда в ХК «Салават Юлаев» закончится организованный хаос?

- Большой хоккей в Башкортостане помахал всем ручкой. До следующего сезона. Сделано это было руками его флагмана – ХК «Салават Юлаев», который бесславно начал регулярку, бесславно же его и закончил, уже в первом раунде плей-офф проиграв серию со счетом 1:4 принципиальному сопернику – казанскому «Ак барсу».
А что же дальше, вопрошают болельщики? Согласно логике, сейчас в стане уфимского клуба должны последовать оргвыводы. Поиски виноватых, озвучивание причин. Глубоко копать, как думают многие, не нужно. Ответы на поверхности. Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд не справился на своем фронте работы, а главный тренер, пожарно заменивший в начале сезона Анатолия Емелина, «профессор» Игорь Захаркин – на своём. Обе фигуры - бесспорно, значимые в клубе. Оба не первый год в хоккее, открыты в общении с прессой и болельщиками, но результат, как говорится, на табло. Конечно, оба в течение сезона находились на виду, разве что Вайсфельд на какое-то время исчезал из виду, когда ему, якобы, запретило мелькать в прессе руководство клуба. По факту, руководили процессом они. Наверное, это близко к истине. Но, давайте вспомним, с чего же все-таки всё начиналось?
В марте 2015 года Благотворительный фонд «Урал» перестал спонсировать ХК «Салават Юлаев» по известным причинам. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов тут же заявил, что клуб никто не бросит, бремя финансирования на себя возьмет АНК «Башнефть». Причём в тех же объемах, что до этого делал БФ «Урал». Генеральным директором клуба был назначен Александр Семак, на которого руководители региона и компании-спонсора возлагали большие надежды. Новый гендиректор затеял кадровые чистки. Негласно это называлось - «замена рахимовских». Большей частью это коснулось административного состава клуба, практически не влияющего на игровые процессы.
Изменения произошли и в тренерском штабе основной команды «Салават Юлаев», возле которого поменялась и часть техперсонала. Это вполне нормальное явление. Другое дело, что на некоторые позиции были приглашены люди, считающиеся просто близкими друзьями Семака, но специалистами себя еще не зарекомендовавшие. Семак привел на роль главного тренера своего друга Анатолия Емелина, а тот - на роль старшего тренера Аркадия Андреева. К ним присоединились тренер вратарей Николай Курошин, тренер по физподговке Василий Коновалов и еще один друг Семака – Андрей Зюзин. А вот место Олега Гросса занял Леонид Вайсфельд, который, как известно, всегда работал в тандеме с Емелиным. Семак, наделавший немало ошибок в качестве управленца, по инициативе его назначавших вскоре был смещен до заместителя по спортивным вопросам. А на его место пригласили руководителя ХК Торос Валерия Нургутдинова, который в этой должности также себя не проявил.
Все бы ничего, но команда начала сыпаться. Наступил черный октябрь. Провал в игре команды затянулся до ноября. После чего спасать ситуацию в качестве консультанта был приглашен Игорь Захаркин, который затем быстро стал главным на тренерском мостике. Справедливости ради, стоит признать, тогда команда вышла из пике и заиграла в привычный всем «бразильский» хоккей, заработав бронзовые медали. В следующем сезоне «Салават Юлаев» снова стала играть через пень-колоду, выдав рекордную серию из девяти проигранных матчей. Стоял даже вопрос, а попадут ли вообще в плей-офф юлаевцы? Попали. Но практически все эксперты и часть болельщиков, реально смотрящих на вещи, на чудо в серии плей-офф даже не надеялись. И произошло то, что произошло. Команда ушла в отпуск.
На мой взгляд, все, что мы сейчас наблюдаем – следствие череды провалов, как в игровом, так и управленческом плане – напрямую касается Александра Семака. Началось все именно с него. Он пришел на пост генерального. Все приглашения и назначения инициировал именно он. Далее его же люди, решали кадровые вопросы в команде и пошло-поехало. Уже тогда было понятно, что товарищ Семак не готов руководить клубом. А далее выяснилось, что с его мнением там мало кто стал считаться. Человек своими понятными только ему действиями потерял уважение окружающих. Что говорить, если уважаемый Владимир Иванович Воробьев, приглашенный Семаком на работу, а затем увидевший какой беспредел творится в клубе и в частности, в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев», плюнул и ушел.
Нужны оргвыводы. И не только в отношении Семака. Тогда клуб сделает шаг вперед.
Оргвыводы безусловно последуют. Виноваты все. А пока, как говорят некоторые сотрудники клуба, выражаясь термином Захаркина, в нем происходит организованный хаос.