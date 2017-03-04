Из Уфы в Оренбургскую область за тиграми выехала фура

За цирковыми тиграми, которые почти на сутки застряли на трассе М-5 в Оренбургской области, выехала фура из Уфы, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Оренбургской области.
Напомним, в ночь на субботу, 4 марта, грузовик, перевозивший редких тигров из цирка Волгограда в уфимский цирк , съехал в кювет. Об этом владелец транспорта узнал по системе ГЛОНАСС и сообщил в полицию. Сотрудники ГИБДД не обнаружили на месте ДТП ни водителя грузовика, ни машины сопровождения, о которой сообщал владелец.
Из Уфы на место происшествия приехал дрессировщик, фуру вскрыли и увидели внутри клетки с пятью тиграми - четырьмя бенгальскими и одним амурским.
- Специалист из Уфы, прибывший на место, обследовал диких животных. Они в удовлетворительном состоянии, угроза жизни и здоровья отсутствует, - рассказал собеседник агентства. По его словам, из Уфы выехал большегрузный автомобиль, чтобы перегрузить тигров.
Спасатель отметил, что ситуация находится под контролем, движение на трассе М-5 осуществляется в штатном режиме.