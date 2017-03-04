Из Уфы в Оренбургскую область за тиграми выехала фура

Напомним, в ночь на субботу, 4 марта, грузовик, перевозивший редких тигров из цирка Волгограда в уфимский цирк , съехал в кювет. Об этом владелец транспорта узнал по системе ГЛОНАСС и сообщил в полицию. Сотрудники ГИБДД не обнаружили на месте ДТП ни водителя грузовика, ни машины сопровождения, о которой сообщал владелец.