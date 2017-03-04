Игорь Захаркин: «Что я мог сделать больше?»

- Мне просто не хватило человеческого ресурса, да и везения, - подчеркнул Игорь Захаркин. - Я очень рад, что парни провели эти матчи очень достойно. Они были не пустыми, а проведенными в борьбе. Все игры – с разницей в одну шайбу. Два гола мы пропустили на последних секундах из-за глупости своей. Один матч взяли, вчера в овертайме проиграли. Но сражались как могли против «Ак Барса», который был ровным во всех линиях.