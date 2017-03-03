В Уфе жители сами участвуют в благоустройстве собственного двора

Сегодня 3 марта в Уфе полпред президента России Михаил Бабич, находящийся в республике с рабочим визитом, и глава Башкирии Рустэм Хамитов познакомились с инициативой по благоустройству дворовой территории, сообщает пресс-служба главы региона.
Предложение поступило от собственников многоквартирного дома по улице Достоевского. Пятиэтажный кирпичный дом построен в 1965 году. В 100 квартирах проживают 206 человек. Несколько лет назад здесь был проведен комплексный капитальный ремонт за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе выполнен ремонт кровли, сантехнического оборудования, системы электроснабжения. Здесь планируется капитально отремонтировать асфальтобетонное покрытие с расширением проезжей части двора, устройство дополнительных парковочных карманов, переоборудование системы наружного освещения, установка детского оборудования и турникового комплекса, снос ветхих деревьев и озеленение территории.
Предварительная стоимость работ составляет 3,2 млн рублей, из которых 3 млн рублей – средства республиканского и муниципального бюджетов. 162 тысячи рублей собраны собственниками дома.
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов пообщались с жильцами, поинтересовались их пожеланиями по благоустройству территории, размером собранных с каждого средств. Представительница инициативной группы пояснила, что сумма с каждой квартиры составила в среднем 1,5 тысячи рублей.
– Мы будем проводить собрание, утверждать предлагаемые проекты, вносить свои коррективы. Потому что жильцы уже говорят, что надо бы сделать наблюдение, потому что двор проходной, надо посадить деревья, сделать освещение, установить «лежачих полицейских», – сообщила она. – Одним словом, ждём вас на открытии нашего двора