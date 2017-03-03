В Уфе жители сами участвуют в благоустройстве собственного двора

Предложение поступило от собственников многоквартирного дома по улице Достоевского. Пятиэтажный кирпичный дом построен в 1965 году. В 100 квартирах проживают 206 человек. Несколько лет назад здесь был проведен комплексный капитальный ремонт за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе выполнен ремонт кровли, сантехнического оборудования, системы электроснабжения. Здесь планируется капитально отремонтировать асфальтобетонное покрытие с расширением проезжей части двора, устройство дополнительных парковочных карманов, переоборудование системы наружного освещения, установка детского оборудования и турникового комплекса, снос ветхих деревьев и озеленение территории.